G.I. Joe – La nascita dei Cobra, il film: trama, cast e streaming

G.I. Joe – La nascita dei Cobra è un film d’avventura e azione che avvia la saga cinematografica basata sui giocatoli Hasbro degli anni ’80.

Il film prodotto per l’appunto da Hasbro, in collaborazione con SpyGlass Entertaiment, è stato un grande successo al botteghino, quando è uscito nel 2009, incassando 300 milioni di dollari in tutto il mondo.

Il film ha avuto un sequel due anni dopo, intitolato G.I. Joe – La vendetta, e nel 2020 è atteso anche il terzo capitolo della saga. Inoltre, è stata avviata la produzione di uno spin-off di G.I. Joe dedicato a Snake Eyes, uno dei personaggi più celebri.

Vediamo qual è la trama del film, il cast e dove vederlo in tv e in streaming.

G.I. Joe – La nascita dei Cobra | Trama del film

G.I. Joe è l’acronimo di “Global Integrated Joint Operating Entity”, il nome di una task force internazionale anti-terrorismo con sede a New York.

Il film è ambientato in un futuro prossimo e racconta della lotta tra questo team e un’organizzazione internazionale conosciuta come COBRA.

All’interno dei G.I. Joe vediamo agenti speciali che operano nell’ombra, addestrati per portare a termine missioni complicate per proteggere il resto del mondo.

Girando il mondo, dalle montagne centroasiatiche ai deserti egiziani, persino tra le strade affollate di Parigi per arrivare ai ghiacci del Polo Nord, la squadra G.I. Joe si lancia in un’avventura pericolosa.

Il gruppo si ritroverà a contrastare una tecnologia di ultima generazione e il più sofisticato equipaggiamento militare. Dovranno contrastare il pericoloso trafficante d’armi DESTRO ed evitare che la minaccia dell’organizzazione COBRA porti caos nel mondo.

G.I. Joe – La nascita dei Cobra | Cast del film

Nel film vediamo attori più o meno noti. Partiamo da Dennis Quaid che interpreta il Generale Clayton Abernathy detto anche Hawk. Poo abbiamo Channing Tatum che interpreta Conrad Hauser detto Duke, Sienna Miller interpreta la Baronessa Anastacia e Marlon Wayans interpreta Wallace Weems.

Poi vediamo Rachel Nichols che interpreta Shana M. O’Hara, Ray Park che interpreta Snake Eyes, Lee Byung-hun, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Saïd Taghmaoui e Arnold Vosloo.

G.I. Joe – La nascita dei Cobra | Dove vedere in streaming

Ma dove vedere G.I. Joe? Il primo film della saga cinematografica viene proposto in prima serata su Italia 1 venerdì 30 agosto 2019. Il canale di Mediaset è disponibile al tasto 6 del digitale terrestre, mentre chi vuole seguire il film in diretta streaming potrà farlo collegandosi a MediasetPlay.

La piattaforma streaming infatti permette di seguire in diretta i programmi in onda in televisione. Tutto quello che dovete fare è collegarvi alla piattaforma tramite registrazione (gratuita).