“Matteo Salvini lasciato da Francesca Verdini per un ex tentatore di Temptation Island”: l’indiscrezione

Salvini è isolato da tutti, fino a ieri padrone d’Italia ora il leader della Lega è stato messo in un angolo. Ma i duri colpi per Salvini pare non siano finiti qui, è arrivata infatti una nuova batosta. Forse ancora più tosta perché riguarda il cuore. La compagna Francesca Verdini pare che lo abbia lasciato. Per un altro. Un ex tentatore di Temptation Island.

A rilanciare la notizia che rimbalza su i principali settimanali di gossip è stato Il Messaggero. Salvini era invincibile, ma ora sta precipitando. L’azzardo politico di aprire una crisi di governo si è rivelato per lui un boomerang che ha dato il via alla nuova maggioranza M5S-PD da cui lui è fuori. Non è proprio un buon momento per l’ex vicepremier, e questa nuova rottura sentimentale potrebbe essere un altro brutto colpo.

Francesca Verdini avrebbe lasciato l’ormai ex ministro dell’Interno, anche noto come Matteo Selfini, per un altro uomo. Si parla di un’amicizia molto intima tra la 28enne e un ex tentatore di Temptation Island, Rodolfo Salemi.

La notizia non è ancora stata confermata, al momento si tratta solo di rumors. E dai profili social dei due diretti interessati non è ancora trapelato nulla che faccia pensare a un addio.

Ma il settimanale Oggi scrive che l’ex tronista Rodolfo Salemi è molto attratto dalla fidanzata di Salvini. E pare che la figlia dell’ex forzista non lo abbia rifiutato. Solo rumors? Staremo a vedere.

