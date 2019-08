Da Facebook sparisce lo slogan “È gratuito e lo sarà sempre”: sta per diventare a pagamento?

Facebook cambia la frase “È gratuito e lo sarà sempre”. Sarà a pagamento? Ecco la verità

Lo slogan “È gratuito e lo sarà sempre” che si leggeva prima di accedere a Facebook, nella pagina del log in, è sparito. Al suo posto ora si legge: “È facile e veloce”. Diventerà a pagamento?

Sono tanti gli utenti che in queste ore si stanno ponendo preoccupati questa domanda. Il social network più famoso al mondo non sarà più gratis? È l’ennesima bufala? Non proprio. Ecco cosa sta combinando Mark Zuckerberg.

Facebook ha annunciato cambiamenti nelle impostazioni sulla privacy

Il cambio frase nella pagina di apertura Facebook potrebbe essere stata necessaria più per questioni di trasparenza. È frequente la fake news che, a intervalli regolari, lancia il messaggio di Facebook a pagamento.

Condiviso a raffica da migliaia di utenti, il “messaggio bufala” crea sempre un grande “allarmismo” tra i fruitori del social. E in tanti hanno associato il cambiamento dello slogan iniziale a questa fake news.

Ma “complottismo” a parte, in realtà il vero motivo di questo cambiamento risiede nella politica del trattamento dati della piattaforma di Zuckerberg. Tutto questo è avvenuto proprio a seguito dei recenti scandali e guai giudiziari a cui è andato incontro Facebook.

Quello che però in tanti ancora ignorano è che in realtà il social blu non è affatto gratis come si pensa. Tecnicamente lo è, ma in verità non è esattamente così. Facebook infatti monetizza grazie ai nostri dati personali che vengono elaborati e gestiti per inserzioni e pubblicità.

Motivo per cui la frase iniziale “È gratis e lo sarà per sempre”, non essendo del tutto veritiera, doveva essere cambiata. Insomma, come segnala anche money.it, il nuovo slogan “È facile e veloce” è più onesto e inattaccabile rispetto al primo.

