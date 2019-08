Don Matteo 11, le anticipazioni degli episodi in onda stasera 30 agosto 2019 su Rai 1

Don Matteo di venerdì. Il famoso prete in bicicletta torna in televisione con l’ultimo ciclo di repliche dell’undicesima stagione. Si tratta di un doppio appuntamento per questa settimana per mettere un punto alle repliche della Rai.

Venerdì 30 agosto è la volta di altre due puntate dell’undicesima stagione di Don Matteo, che si concluderà poi la prossima settimana con la 25esima. Dopodiché, i più appassionati dovranno attendere l’autunno per la nuova stagione, la numero 12.

Tutto quello che c’è da sapere su Don Matteo, dalla trama alle curiosità

Stasera, dunque, gli spettatori di Rai 1 potranno godersi le due puntate di Don Matteo 11, esattamente la numero 23 e la numero 24 della stagione 11. Vediamo insieme le anticipazioni e la trama di ognuno dei due episodi, intitolati rispettivamente Tutta la vita e Il potere del perdono.

Don Matteo 11 anticipazioni | Episodio 23

Nella prima puntata in onda questa sera, intitolata “Tutta la vita“, vediamo Marco Vismara, il padre biologico di Sofia, ritrovato a terra per strada. Gli indizi riportano a Sebastiano, ma Don Matteo indaga per scagionare il ragazzo. Il maresciallo Cecchini nel frattempo è convinto che Zappavigna abbia un’amante. Così, insieme al PM Nardi, mette insieme un piano per smascherarlo. Purtroppo Cecchini aveva torto, perché si scopre che non era lui ad avere un’amante ma il fratellastro. Il padre di Romeo aveva messo incinta l’amante ed ex babysitter di Zappavigna, portando al mondo il bambino che lui sostiene soltanto economicamente e non come un padre a tutti gli effetti. Ma l’equivoco provoca comunque una rottura con Assuntina.

Dove vedere in tv e in streaming Don Matteo

Don Matteo 11 anticipazioni | Episodio 24

Il secondo episodio della serata di Don Matteo, intitolato Il potere del perdono, racconta invece di Don Matteo e la Capitana che si trovano rinchiusi in un furgone che a breve sarebbe stato rottamato. Com’è successo? La Capitana aveva dato un passaggio al prete, la cui bicicletta si era rotta lasciandolo a piedi, e si era fermata presso un’officina dove era certa di trovare lo stesso ladro che aveva portato suo padre al suicidio.

Nel frattempo, il PM e il maresciallo, aiutati da Giovanni, indagano sulla loro scomparsa.

L’appuntamento è per questa sera venerdì 30 agosto 2019 su Rai 1 a partire dalle 21.25.