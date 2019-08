Il messaggio commovente di Cristiano Ronaldo a Luis Enrique per la morte della piccola Xana

Cristiano Ronaldo e il messaggio commosso al mister Luis Enrique

Il fuoriclasse della Juventus Cristiano Ronaldo si unisce al dolore di Luis Enrique e scrive un messaggio commosso all’allenatore. Su Instagram, CR7 pubblica una storia indirizzata proprio a Enrique e alla sua famiglia per esprimere vicinanza per la morte prematura della figlia Xana, di appena nove anni.

“Le mie più sentite condoglianze a Luis Enrique e a tutta la sua famiglia in questo momento così difficile. Tutta la forza del mondo e un abbraccio enorme, Mister”, così Cristiano Ronaldo all’ex allenatore della Roma e ct della Spagna per la perdita della piccola Xena.

Ad annunciare la morte della bambina è stato lo stesso papà, su Twitter: “Nostra figlia Xana è morta questo pomeriggio all’età di 9 anni dopo aver combattuto per 5 mesi contro un tumore alle ossa. Ringraziamo tutti per i messaggi ricevuti durante questi mesi. Grazie anche al personale degli ospedali di Sant Joan de Deu e Sant Pau per le sue dedizioni e le cure, ai medici, infermieri e tutti i volontari. Ci mancherai tanto però ti ricorderemo ogni giorno delle nostre vite con la speranza che in futuro ci incontreremo di nuovo. Sarai la stella che guiderà la nostra famiglia. Riposa Xanita”.

Tutto il mondo dello sport è stato scosso dalla notizia della morte della piccola Xana. Luis Enrique lo scorso 19 giugno aveva annunciato di lasciare il suo ruolo a capo della nazionale spagnola per “gravi problemi di famiglia”. Allora sia la società che l’allenatore avevano mantenuto il massimo riserbo attorno alla questione, fino alla sera del 29 agosto, quando Enrique ha annunciato la morte della sua bambina.

Morta la figlia di Luis Enrique, il commovente messaggio di Francesco Totti