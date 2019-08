Consultazioni Conte diretta live: aggiornamenti in tempo reale

Consultazioni Conte Diretta Live – Seconda giornata di consultazioni per il premier incaricato Giuseppe Conte, che oggi, venerdì 30 agosto, incontra a Palazzo Chigi le delegazioni dei principali partiti per la formazione del governo Conte bis, sostenuto da M5S e PD (qui la diretta di TPI con tutte le notizie sul governo). Si inizia alle 9.30 con l’incontro con Fratelli d’Italia. Il programma prosegue alle 10.30 con la Lega, mentre alle 11.30 è attesa la delegazione di Forza Italia. Chiudono questa seconda e ultima giornata di consultazioni il Partito Democratico alle 12.30 e il Movimento 5 Stelle alle 13.30. Secondo quanto anticipato, né Giorgia Meloni né Matteo Salvini, rispettivamente leader di Fratelli d’Italia e Lega, prenderanno parte alle consultazioni, mentre la presenza di Silvio Berlusconi per Forza Italia è ancora in forse.

CONSULTAZIONI CONTE – DIRETTA LIVE

Seguiremo qui in diretta LIVE tutti gli ultimi aggiornamenti sulle consultazioni di Conte:

ore 10.10 – Fratelli d’Italia: “Saremo nettamente all’opposizione” – “A Conte abbiamo ribadito che Fratelli d’Italia sarà nettamente alla opposizione di questo governo: una opposizione che sarà senza sconto alcuno a un governo inaccettabile che si fonda su una alleanza tra partiti che fino a ieri litigavano e che nasce solo per una operazione di potere ed impedire il voto dei cittadini”. Lo dice Luca Ciriani capogruppo di Fdi al Senato al termine dell’incontro con Conte. “Non abbiamo trattato né sopra né sotto il tavolo, né con il Pd né con il M5s. Forti di questa coerenza al presidente Conte abbiamo ribadito la necessità di tornare al voto e useremo tutti gli strumenti per fare opposizione in Parlamento e anche nella piazza, perché mobilitare le persone è strumento di democrazia”, ha aggiunto, ribadendo la necessità di una manifestazione di piazza, senza bandiere di partito, aperta anche ai delusi di Pd e M5s.

ore 9.40 – Iniziate le consultazioni di Conte con Fratelli d’Italia – La delegazione di Fratelli d’Italia composta dai due capigruppo, Luca Ciriani e Tommaso Foti è a colloquio con il presidente incaricato Giuseppe Conte. Con Fdi prende il via la seconda giornata di consultazioni che Conte terrà per la formazione del governo

ore 9,10: Conte è arrivato a Montecitorio per le Consultazioni – Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte è da qualche minuto giunto a Montecitorio dove, dalle 9.30, riprenderanno le consultazioni per la formazione del nuovo governo. La prima delegazione ad essere ricevuta da Conte in Sala Busti sarà quella di Fratelli d’Italia.

L’incarico e l’inizio delle consultazioni: la giornata di ieri

Nella giornata di ieri, giovedì 29 agosto, Giuseppe Conte è salito al Colle per ricevere l’incarico di presidente del Consiglio dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il premier ha accettato l’incarico con riserva, annunciando in un discorso, che il suo “Non sarà un governo contro, ma di novità”.

Il premier, dopo aver incontrato il presidente del Senato Casellati e quello della Camera Fico, ha dato il via alle prime consultazioni. Conte ha ricevuto le delegazioni di: “Movimento Associativo Italiani all’Estero (MIAE)”, “Più Europa-Centro Democratico”, “Noi con l’Italia”, “Civica Popolare”, “PSI”, “SognoItalia-10 volte meglio”, “Per le Autonomie” e “Liberi e Uguali”.

Tra questi, Più Europa e Leu si sono detti disponibili a partecipare al tavolo programmatico ed eventualmente, qualora vi fossero le condizioni, anche ad appoggiare un Conte bis, mentre l’Svp ha affermato che si asterrà nel voto di fiducia, valutando di volta in volta se appoggiare o meno i provvedimenti proposti dall’esecutivo giallorosso.