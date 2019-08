Chiara Ferragni posta un video in cui rivede Leone dopo qualche giorno, ma viene travolta dagli insulti

Chiara Ferragni posta un video di Leone, ma viene travolta dagli insulti

Chiara Ferragni rivede il piccolo Leone dopo qualche giorni di lontananza e posta sui social un video, ma viene travolta dagli insulti. La fashion blogger di Cremona ha pubblicato su Instagram le immagini del suo bambino che, accompagnato dalla nonna, torna a casa a Milano dopo qualche giorno di vacanza in montagna con la madre di Chiara Ferragni.

L’influencer, presa dall’emozione, ha deciso di riprendere il momento in cui il piccolo Leone arriva a casa, in auto. Chiara Ferragni pubblica gli istanti subito precedenti all’abbraccio tra mamma e figlio dopo qualche giorno di distanza.

I Ferragnez dopo aver concluso la loro lunga e lussuosa vacanza a Ibiza si sono divisi. Il rapper Fedez è rimasto a Milano, Chiara Ferragni è volata a New York per lavoro, mentre il piccolo Leone è andato in montagna con nonna Marina.

Il 29 agosto, però, sia Chiara Ferragni che Leone hanno fatto ritorno a casa, a Milano. Chiara ha immortalato il momento del ritorno di Leone e l’ha diffuso sui social, ricevendo però una pioggia di insulti e critiche.

Nelle immagini si vede Leone in auto, con la nonna, mentre lei fuori riprende tutto e con voce emozionata cerca di aprire la portiera dell’auto (senza riuscirci) nel tentativo di riabbracciare il suo piccolo. Il video si chiude così, senza che si vede il ricongiungimento vero e proprio tra mamma e figlio.

Sotto al post, però, si sono moltiplicati i messaggi di critiche e insulti contro la donna. “È più importante condividerlo che viverlo”, ha scritto qualcuno. “Secondo me ha riconosciuto il telefono non”, ha fatto eco un altro utente. “Ma godersi almeno quei pochi secondi privatamente non sarebbe più carino? È bello vedervi felici, per carità, però ho trovato un po’ triste la scena di una mamma che aspetta di vedere la felicità del suo bambino con in mano il telefono per postarlo sui social”, scrive un altro utente.

E ancora: “Se il primo pensiero quando rivedi tuo figlio è fare un video siamo messi davvero male”; “Solo tu puoi avere il pensiero di filmare tutto anzichè goderti io momento in cui rivedi tuo figlio dopo giorni”; “Magari posare il cellulare e prenderlo in braccio direttamente no?”, continuano gli utenti.

Qualcuno prova a difendere Chiara Ferragni, ma sono davvero pochi quelli che vedono nel gesto della fashion blogger qualcosa di dolce nei confronti del figlio.

Chiara Ferragni pubblica una foto in intimo: il commento inaspettato di Fedez

“Brutta e sempre in tuta”: ecco com’era Chiara Ferragni da ragazzina