La risposta al vetriolo di Chiara Ferragni a un hater che l'ha insultata sotto una foto con Leone

La risposta di Chiara Ferragni a un hater che la insulta sotto a una foto con Leone

Chiara Ferragni è abituata a ricevere insulti e critiche pesanti sotto ai suoi post di Instagram e di solito lascia correre, ma stavolta la sua risposta a un hater ha gelato tutti. La giovane mamma influencer ha riempito il suo account Instagram con le foto del suo piccolo Leone.

La fashion blogger è particolarmente legata al suo bambino e ogni occasione è buona per pubblicare scatti in cui il protagonista è proprio il piccolo di casa Ferragnez. Nelle ultime ore Chiara Ferragni ha pubblicato un post in cui compaiono diversi scatti in compagnia del piccolo Leo.

Si tratta di una sequenza di foto in cui si vedono mamma e figlio mangiare un crackers e divertirsi insieme nel giardino di casa, a Milano. Sotto al post si sono moltiplicati i commenti di chi ha trovato particolarmente dolce la serie di foto.

“Siete bellissimi”, “Siete bellissimi ,sei la miglior mamma del mondo complimenti”, si legge sotto al post. E ancora: “Siete una famiglia spettacolare, voi genitori siete stupendi insieme e Leo, bé, é un bambino meraviglioso”.

La maggior parte dei follower hanno salutato le foto di Chiara Ferragni e Leone con dolcezza e simpatia, apprezzando l’affetto materno che unisce i due. A un certo, punto, però, spunta un commento che proprio non deve esser piaciuto a mamma Chiara.

“Hai rotto i coglioni.. se ti cancelli da Instagram fai un favore sociale”, ha scritto un hater sotto alla serie di foto di Chiara e Leone. Lei, abituata a lasciar correre, stavolta decide di togliersi un sassolino dalla scarpa e di rispondere al simpatico utente a tono: “Ti faccio un favore e ti blocco così le mie foto non appariranno mai più nel tuo feed. Come i tuoi commenti inutili nel mio feed”.