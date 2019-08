Calendario Europa League 2019 2020: date, partite, orari, streaming e tv

Qual è il calendario della Uefa Europa League 2019 2020? Quando giocano le italiane? Oggi, 30 agosto, sono stati sorteggiati i gironi della competizione europea. Al termine è stato stilato il calendario dell’Europa League data per data.

Quando si gioca? Di seguito il calendario completo con tutte le date della stagione 2019 2020:

FASE A GIRONI

Prima giornata: 19 settembre 2019

Seconda giornata: 3 ottobre 2019

Terza giornata: 24 ottobre 2019

Quarta giornata: 7 novembre 2019

Quinta giornata: 28 novembre 2019

Sesta giornata: 12 dicembre 2019

16 dicembre: sorteggio sedicesimi di finale, Nyon

SEDICESIMI DI FINALE

20 febbraio 2020: sedicesimi di finale, andata

27 febbraio 2020: sedicesimi di finale, ritorno

28 febbraio: sorteggio ottavi di finale, Nyon

OTTAVI DI FINALE

12 marzo 2020: ottavi di finale, andata

19 marzo 2020: ottavi di finale, ritorno

20 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali, Nyon

QUARTI DI FINALE

9 aprile 2020: quarti di finale, andata

16 aprile 2020: quarti di finale, ritorno

SEMIFINALI

30 aprile 2020: semifinali, andata

7 maggio 2020: semifinali, ritorno

FINALE

27 maggio 2020: finale – Gdansk Stadium

Le partite della Uefa Europa League 2019 2020 saranno trasmesse dal canale satellitare Sky Sport e in chiaro, ma non sempre, su Tv8.

In streaming le partite della Uefa Europa League saranno visibili su Sky Go e NowTV.

