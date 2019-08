Calciomercato 2019, quando finisce? Date e orario di chiusura

CALCIOMERCATO DATA E ORARIO CHIUSURA – Quando finisce il calciomercato 2019? Il calciomercato estivo 2019 in Italia si chiuderà lunedì 2 settembre 2019 alle ore 22 in punto. Inizialmente la chiusura era stata prevista alle ore 20, ma poi la Lega ha deciso di allungare di 2 ore per ragioni di copertura televisiva. Insomma, per far spettacolo.

A differenza della scorsa stagione, quando la scadenza delle trattative venne anticipata prima dell’inizio del campionato, quest’anno si è tornati ad una tempistica più consueta per l’Italia. In molti però hanno storto la bocca: diversi direttori sportivi infatti non hanno affatto gradito le tempistiche. O meglio, il fatto quando il calciomercato chiuderà, saranno state giocate le prime 2 giornate.

Tra questi il ds della Roma Petrachi: “Fortunatamente sta per finire questo mercato, una fase di trattative così lunga è una vera agonia – le sue parole prima dell’esordio in campionato contro il Genoa -. Per noi addetti ai lavori è un massacro condividere ogni giorno con ragazzi che possono pensare di andar via o meno. In Premier è chiuso il giorno prima dell’inizio del campionato, è una cosa che bisognerebbe fare anche in Italia”.

E all’estero? Quasi tutte le nazioni principali sono allineate sulla stessa data di chiusura per il calciomercato: 2 settembre 2019. Non mancano però le eccezioni, anche molto importanti. In primis la Premier League che ha chiuso i battenti già l’8 agosto 2019. Ma vediamo quando chiude il calciomercato in tutti i paesi calcisticamente più importanti:

CINA (Super League): 31 luglio 2019

INGHILTERRA (Premier League): 8 agosto 2019

TURCHIA (Super Lig): 30 agosto 2019

FRANCIA (Ligue 1): 2 settembre 2019

GERMANIA (Bundesliga): 2 settembre 2019

ITALIA (Serie A): 2 settembre 2019

OLANDA (Eredivise): 2 settembre 2019

PORTOGALLO (Primeira Liga): 2 settembre 2019

RUSSIA (Premier League): 2 settembre 2019

SPAGNA (Liga): 2 settembre 2019

Insomma, i club italiani (e non solo) avranno ancora qualche ora per piazzare gli ultimi colpi in entrata e in uscita. Arriveranno campioni in Serie A? Chi si rinforzerà all’ultimo secondo? Non ci resta che aspettare ancora un po’.

