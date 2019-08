Brucia casa e uccide i due figli di 9 anni

Un uomo brucia casa e uccide i figli nell’incendio, chiudendoli prima in una stanza con la scusa di mostrargli un nuovo gioco e poi appiccando il fuoco.

In realtà Darren Sykes, questo il nome del killer, si preparava a togliere la vita ai bambini di nove anni avuti con la moglie Claire.

La mamma ha condiviso immagini devastanti del più grande, Jack, con il volto completamente ustionato, poco prima che morisse 5 giorni dopo.

Claire ha diffuso l’immagine sui social scrivendo: “Questo abuso domestico è il frutto di un contatto pericoloso con i bambini”: i due erano separati e il marito si ostinava a volerli vedere anche se era una persona instabile e i figli stessi rifiutavano il contatto.

“Il piccolo era un ragazzo gentile che aveva il cuore e il coraggio di un leone”, continua Claire nel suo post.

Jack riportava ferite e bruciature su oltre la metà del suo corpo, ma prima di perdere ai sensi è riuscito a dire ai vigili del fuoco intervenuti sul posto che era stato il padre a gettarlo tra le fiamme.

La madre, ancora distrutta per l’omicidio, è intervenuta sui social in merito al piano drastico di Boris Johnson di chiudere il parlamento fino al 14 ottobre, a pochi giorni dalla scadenza della Brexit, perché l’accordo non venga discusso tra le due Camere dei Comuni e l’uscita dall’Unione Europea avvenga senza opposizioni o ritardi.

Se questo avvenisse, però, il decreto contro la violenza domestica non si discuterebbe e non verrebbe approvato.

Claire ha paura che il piano, che introdurrebbe per la prima volta una definizione ufficiale di “abusi domestici” e inasprirebbe le pene per chi li commette, potrebbe morire insieme alla decisione di chiudere il Parlamento britannico.

“Chiedo a questo governo di dare ai bambini e alle vittime una voce”: #childfirstcampaign.

Claire ha raccontato che la relazione con il marito era “tossica” da anni, ed era già separata dal marito. Il quale però aveva a disposizione cinque ore alla settimana per vedere i figli, nonostante questi non volessero incontrarli e avessero paura di lui.

Ma Sykes ha avuto bisogno di soli 15 minuti per appiccare il fuoco.

Usa, incendio in un asilo in Pennsylvania: morti 5 bambini, avevano tra gli 8 mesi e i 7 anni