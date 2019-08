Bitter Sweet, le anticipazioni della puntata del 2 settembre 2019: cosa succede

Torna di lunedì l’appuntamento con Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. La soap opera turca ha ormai stregato il pubblico italiano con le avvincenti storie dei suoi personaggi, protagonisti e secondari. Ma cosa succede nella puntata del 2 settembre?

A interpretare Nazli è Özge Gürel, attrice conosciuta per aver interpretato Öykü Acar nella fiction Cherry Season (andata in onda su Canale 5), mentre la controparte maschile è stata assgenata a Can Yaman, un vero sex symbol del piccolo schermo che nel 2019 è persino sbarcato a Napoli per qualche giorno, mandando in delirio le fan italiane.

Ma cosa accadrà nella puntata di lunedì 2 settembre 2019? Quali sono le anticipazioni della nuova puntata di Bitter Sweet?

La fiction va in onda come al solito alle 14,45 su Canale 5.

Bitter Sweet anticipazioni | La puntata del 2 settembre

Cosa succede nella nuova puntata di Bitter Sweet in onda il 2 settembre? A causa di Pelin, Ferit arriva in ritardo a un appuntamento importante (un’intervista) che aveva preso al ristorante di Nazli.

La ragazza in questione ha un forte litigio con Asuman, perché si è fatta prestare del denaro da Deniz per saldare il suo debito.

Nazli, avvilita, decide di prendersi una pausa e di allontanarsi per qualche giorno e provare a rilassarsi, mentre sua sorella Asuman intendere restituire a Deniz tutti i soldi che le ha prestato fino per saldare la retta scolastica fino all’ultimo centesimo.

E farlo, accetta un lavoro da un uomo pericoloso, Muzzaffer, che tenta di farle del male. Asuman aveva accettato un incarico da cameriera ma, arrivata a casa dell’ammaliante sconosciuto, la ragazza si rende conto di essere caduta in una pericolosa trappola. Dopo averle sottratto il cellulare, l’uomo pretende disponibilità da parte della raagazza ma per fortuna in suo aiuto arriva Deniz. Insospettivo dal nuovo datore di lavoro, il ragazzo salverà Asuman da un tentativo di stupro.

Ferit, protagonista maschile di Bitter Sweet, nel frattempo scopre dove si trova la sua fidanzata e la raggiunge.

Bitter Sweet anticipazioni | La trama della fiction

Nazli, protagonista di Bitter Sweet, è una giovane cuoca che studia all’università, frequenta corsi di giapponese per poter aprire un giorno un suo ristorante. Nazli vive in un appartamento con sua sorella Asuman e l’amica Fatos, ma le sue condizioni economiche precarie la spingono a cercare lavoro e lo trova nella casa di Ferit, un ricco uomo d’affari che l’assume come chef personale.

A far breccia nel cuore della giovane cuoca è il piccolo Bulut, nipote di Ferit, con il quale instaura un legame speciale. A ostacolare la buon riuscita del rapporto tra datore di lavoro e dipendente saranno Hakan e Demet, due coniugi spregevoli responsabili della morte dei genitori del piccolo Bulut. I due puntano al suo patrimonio e sono intenzionati ad ottenerne la custodia per poter ottenere una modesta percentuale delle azioni della Pusula Holding (azienda di cui Ferit è socio).