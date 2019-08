Matteo S., la barca che porta il nome di Salvini al porto di Lampedusa

Spunta a poche miglia da Lampedusa una barca che porta il nome dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini: si chiama Matteo S.

In un video pubblicato dal sito di Repubblica, si vede la barca a vela ormeggiare al porto mentre sventola bandiera tedesca e un banner con la scritta della Ong Lifeline, che lunedì 26 agosto ha salvato 101 migranti al largo della Libia e ora attende un porto di approdo davanti al confine con le acque territoriali di Malta.

Matteo S., la barca che porta il nome di Salvini a Lampedusa – VIDEO

Credits: Repubblica.it

Martedì 27 agosto l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini ha firmato il divieto di transito nelle acque territoriali italiane per l’imbarcazione tedesca Eleonore, controfirmato poi anche dai ministri della Difesa e delle Infrastrutture Trenta e Toninelli.

La barca Matteo S. a Lampedusa potrebbe davvero essere una provocazione, considerato che subito dopo la firma del divieto da parte dell’ex vicepremier la Ong, che non è mai rimasta in silenzio dopo le prese di posizione di Salvini e già a gennaio la Lifeline aveva fatto transitare la barca in un’azione dimostrativa riportata sempre dal sito di Repubblica.

Sul sito che traccia le registrazioni delle navi, Vessel Finder, la barca è registrata come Matteo S. e definita “imbarcazione di piacere” adibita al transito di passeggeri, che batte appunto bandiera tedesca.

Nel frattempo, a Lampedusa la nave della Ong Mediterranea Mare Ionio aspetta di far sbarcare i migranti soccorsi il 28 agosto al largo della Libia. Dei 100 naufraghi salvati, 66 tra donne e bambini sono sbarcati ieri per via del loro stato vulnerabile, ma la Ong denuncia le condizioni precarie in cui vertono coloro che sono ancora a bordo.

“Sottolineiamo che questa emergenza non può evidentemente essere risolta con il semplice invio di bottiglie di acqua. Allarmante inoltre la presenza a bordo di rifiuti derivanti dal salvataggio e dalla permanenza a bordo dei naufraghi, come i vestiti impregnati di benzina e di deiezioni”, ha fatto sapere oggi Mediterranea in una nota.

“Il rischio di malattie comunitarie è aggravato dalla mancanza d’acqua, con conseguenti possibili danni per la salute di naufraghi ed equipaggio”, conclude la Ong.

Migranti, l’allarme della Mare Jonio: “Non abbiamo più acqua”

La nave Eleonore della ong Lifeline ha salvato 100 persone al largo della Libia