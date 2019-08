Apre il primo albergo che offre porno gratuito in tutte le stanze

A Londra sta per aprire il primo albergo che offre porno gratuito in tutte le stanze.

L’inaugurazione del Mama Shelter, questo il nome dell’hotel, è prevista per lunedì 2 settembre ad Hackney road, nella zona Est della capitale britannica.

Quello di Londra, in realtà, sarà solamente l’ultimo di una lunga serie di alberghi che portano il nome di Mama Shelter, azienda fondata dalla famiglia Trigano, famosa per aver gestito il Club Med tra gli anni Cinquanta e Settanta.

Gli oggetti più strani ritrovati negli hotel dal personale alberghiero | FOTO

Gli hotel a 4 stelle, infatti, si trovano già in diverse parti del mondo: da Los Angeles a Parigi, da Praga a Rio de Janeiro sino a Belgrado e Tolosa. Tuttavia, quello di Londra sarà il primo della catena ad offrire il piccante servizio, solitamente a pagamento in tutti gli altri hotel del mondo.

A spiegare il perché di questa trovata è uno dei gestori del Mama Shelter, Serge Trigano: “Non vendiamo camere, non vendiamo cibo, vendiamo felicità. Viviamo in un mondo pazzo che è gestito da persone pazze. Ci sono così tanti motivi per avere paura al giorno d’oggi, Brexit inclusa”.

“Il mio sogno – afferma Serge Tringano – è che se vieni al Mama Shelter puoi dimenticartene, anche se è solo per una notte”.

Aldilà dei video pornografici, infatti, la catena di alberghi offre un servizio simile a quello dei villaggi turistici: dai pasti all inclusive ai film gratuiti sino a numerose attività ludiche.

Un’esperienza unica e divertente che sul sito web dell’hotel viene descritta come segue: “Più che semplici camere o ristoranti, Mama Shelter è uno spazio di vita e di incontro, un vero rifugio urbano che non è solo bello, moderno e vivace ma anche popolare, accogliente e sexy”.