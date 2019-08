Agente immobiliare pubblica una foto in cui fa sesso tra le immagini di una casa

Pubblica per sbaglio una foto in cui fa sesso tra le immagini di una casa in vendita: è accaduto a un agente immobiliare statunitense.

Vittima dell’incidente hot è stato Miguel Calvo, agente immobiliare che lavora per la società Benchmark Realty. L’uomo, impegnato nella vendita di un appartamento situato a Nashville, nel Tennessee, ha pubblicato su un sito web di annunci immobiliari numerose foto della casa in vendita.

Peccato che tra le istantanee, raffiguranti le diverse stanze, dalla camera da letto al salone da pranzo, sia finita una foto di Calvo, nudo, impegnato in un atto sessuale con una donna, la cui identità è sconosciuta.

L’immagine è stata rimossa in breve tempo, ma qualcuno evidentemente l’aveva già salvata.

La foto piccante, infatti, ha cominciato a circolare sul web costringendo Calvo, poco tempo dopo, ad ammettere l’errore e scusarsi per l’inconveniente.

Anche l’amministratore del sito, che “ospitava” l’annuncio dell’immobile, è intervenuto per prendere le distanze da ciò che è accaduto. Il Ceo della Benchmark Realty, invece, ha detto che è stata aperta un’indagine interna su ciò che è accaduto e che la licenza di Miguel Calvo potrebbe anche essere ritirata qualora fosse ritenuto colpevole.

