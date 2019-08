Il premier ungherese invia una lettera a Salvini

Il premier ungherese Viktor Orban ha inviato una lettera a Matteo Salvini, ringraziandolo per il suo lavoro “sui migranti illegali in Europa”. “Caro Matteo, permettimi di esprimerti tutto il mio apprezzamento e la mia gratitudine per il lavoro svolto negli ultimi anni, non solo per l’Italia, ma anche per tutta l’Europa e per l’Ungheria. Posso assicurarti che noi ungheresi non dimenticheremo mai che sei stato il primo leader europeo occidentale a voler fermare il flusso dei migranti illegali in Europa attraverso il Mediterraneo”. Lo screenshot della lettera è apparso intorno alle 14,30 in un tweet di Katalin Novák, ministra della Famiglia del governo ungherese di estrema destra, che a marzo ha preso parte al Congresso delle famiglie di Verona. Subito dopo Zoltan Kovacs, portavoce del primo ministro ungherese ha rilanciato su Twitter il post della ministra.

“A prescindere dai futuri sviluppi della scena politica italiana e dal fatto che apparteniamo a due diversi partiti europei, guardiamo a te come al nostro alleato e compagno nella lotta per la preservazione dell’eredità europea cristiana e della lotta contro l’immigrazione. Ti auguro grande successo e buona salute per i tuoi futuri impegni”, prosegue la lettera.

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha incontrato Orban a Budapest, in Ungheria, il 2 maggio scorso per discutere di una possibile alleanza al parlamento europeo. Orban e il suo partito Fidesz hanno poi deciso di rimanere nel Ppe, il partito popolare di cui fanno parte Tajani, Weber, Juncker. In Europa l’alleanza è saltata ma i due sono rimasti in buoni rapporti.

