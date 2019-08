Carlo Verdone: “A Pd e M5S consiglio un antidepressivo e un calmante, a Salvini un ricostituente”

Carlo Verdone consiglia farmaci al governo

Carlo Verdone è un appassionato di farmaci, e conosce a memoria i sintomi di ogni malattia, così tanto che consiglia medicine persino alle forze di governo, sia di quello dimissionario che dell’esecutivo in corso di formazione.

La sua conoscenza del mondo della medicina e dei farmaci gli è valso il riconoscimento da parte dell’Ordine dei Farmacisti del Lazio, che ha deciso di nominarlo farmacista ad honorem per la sua attività di divulgazione, con tanto di cerimonia celebrata in camice d’ordinanza.

Ma durante l’evento, organizzato il 28 agosto a Roma nel pieno della seconda giornata di consultazioni per la formazione del nuovo governo, l’attore ha negato di essere ipocondriaco.

“Non è vero che sono ipocondriaco. La mia è una passione privata nata in casa fin da piccolo, tra le medicine di mia madre e di mio zio. In casa poi venivano grandi medici, come Valdoni e Stefanini. Il problema è che ora la sera mi chiamano in 10-15 persone per sapere cosa devono prendere”, racconta l’attore e regista.

Verdone è diventato un vero esperto, così da poter suggerire anche alle forze coinvolte nella formazione del nuovo governo quali farmaci dovrebbero assumere per riprendersi dalla bufera della crisi.

“Un farmaco per non far litigare Pd e M5s? Gli darei un vecchio antidepressivo che li tiene calmini, visto che mi sembrano un po’ euforici e potrebbero prendere decisioni non lucide”.

E a chi gli chiede cosa prescriverebbe a Salvini, risponde scherzando: “Un ricostituente, ce ne sono tanti”

Credits: Repubblica.it