Uomini e Donne, annunciati i quattro tronisti della nuova stagione 2019

Il programma di Maria De Filippi è pronto a tornare su Canale 5. Il dating show pomeridiano che da anni appassiona tantissimi italiani ha finalmente trovato i quattro protagonisti del suo trono classico. Uomini e Donne tornerà con quattro nuovi volti, qualcuno forse più conosciuto dell’altro.

Il 29 agosto è stata registrata la prima puntata del trono classico di Uomini e Donne, dove sono stati introdotti i nuovi tronisti.

Uomini e Donne | I quattro tronisti della nuova edizione

La macchina è di nuovo in movimento. Il programma di Maria De Filippi ha trovato 4 nuovi protagonisti. I due uomini che siederanno sul trono rosso sono Giulio Raselli e Alessandro Zarino. I due hanno un elemento in comune: entrambi hanno partecipato all’ultima edizione di Temptation Island in qualità di tentatori.

Giulio Raselli è l’ex corteggiatore di Giulia Cavaglà, nonché ex tentatore di Sabrina Martinengo a Temptation Island.

I due ragazzi saranno affiancati da Giulia Quattrociocche e Sara Tozzi, quest’ultima a sua volta tentatrice nell’edizione 2019 di Temptation Island.

Stando a quanto riportato, l’unico volto nuovo in televisione è proprio Giulia Quattrociocche, che non è mai stata coinvolta nel mondo dello spettacolo fino ad ora.

Riusciranno i quattro tronisti a convincere il pubblico anche quest’anno?

Uomini e Donne | Dove vederlo in streaming e in tv

Tutte le puntate del programma sono visibili in chiaro, gratis, su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 14.45. Non è stato ancora annunciato quando tornerà in televisione la nuova stagione.

Per chi non fosse in possesso di un televisore o non si trovasse in casa in quell’orario, è possibile seguire la trasmissione anche in streaming, grazie a Mediaset Play.

Sulla piattaforma, inoltre, non c’è solo lo streaming in diretta. Subito dopo la messa in onda, infatti, vengono pubblicati contenuti esclusivi, interviste e anche le puntate intere.

A disposizione degli appassionati c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude i contenuti di tutti i programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi, tra cui anche Uomini e Donne.

