Un mondo perfetto: trama, cast e streaming del film in onda stasera su Rete 4

Questa sera, giovedì 29 agosto 2019, va in onda su Rete 4 alle 21.25 Un mondo perfetto (A perfect world), film statunitense del 1993 diretto e interpretato da Clint Eastwood e con protagonista Kevin Costner.

La pellicola fu un successo al botteghino, riuscendo a incassare 135.130.999 dollari a fronte di un budget di 30 milioni.

Ma vediamo qui di seguito tutto quello che c’è da sapere sul film: dalla trama, al cast fino a come vederlo in tv e in streaming.

Un mondo perfetto film | Trama

Il film racconta la storia di Butch Haynes, delinquente incallito che ha accumulato precedenti penali a partire dall’infanzia. Nel 1963 Haynes, riuscito a fuggire dalla prigione di Hunstsville in Texas dove stava scontando 40 anni per rapina a mano armata, ha preso in ostaggio un bambino di sette anni, Phillip Perry. Subito scattano le ricerche e della sua cattura viene incaricato il ranger Red Garnett, coadiuvato da un’intera équipe comprendente anche la criminologa Sally Gerber.

Il governatore del Texas ha inoltre messo a disposizione di Garnett una speciale roulotte attrezzata da utilizzare come centro mobile di coordinamento nel corso dell’inseguimento. D’altronde il caso Haynes ha suscitato un forte interesse tra la gente, cosa che comporta grosse pressioni e ingerenze politiche. Mancano solo due settimane, infatti, alla visita ufficiale del Presidente John F. Kennedy a Dallas.

Un mondo perfetto film | Cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati nella pellicola:

Kevin Costner – Robert ‘Butch’ Haynes

– Robert ‘Butch’ Haynes Clint Eastwood – Red Garnett

– Red Garnett Laura Dern – Sally Gerber

– Sally Gerber T.J. Lowther – Phillip “Buzz” Perry

– Phillip “Buzz” Perry Keith Szarabajka – Terry Pugh

– Terry Pugh Leo Burmester – Tom Adler

– Tom Adler Paul Hewitt – Dick Suttle

– Dick Suttle Bradley Whitford – Bobby Lee

– Bobby Lee Bruce McGill – Paul Saunders

– Paul Saunders Jennifer Griffin – Gladys Perry

– Gladys Perry Dennis Letts – Governatore

Un mondo perfetto film | Trailer

Ecco il trailer ufficiale del film Un mondo perfetto, con Clint Eastwood:

Un mondo perfetto film | Streaming

Dove vedere in tv il film Un mondo perfetto? La pellicola viene trasmessa, a partire dalle 21,30, stasera – giovedì 29 agosto 2019 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando.

Ma Un mondo perfetto è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, la celebre piattaforma streaming del Biscione, presente sia sul sito ufficiale che sotto forma di app per iOS e Android. Mediaset Play è completamente gratis: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

Come vedere Rete 4 in streaming