Trading online: come difendersi dalle truffe

Il trading online è sempre più in espansione, grazie alla diffusione degli strumenti informatici e all’accesso sempre più ampio alla rete. Si parla molto di trading online, ma cos’è esattamente? È lo strumento per guadagnare attraverso piattaforme specifiche dedicate a questa attività.

Come tutte le attività finanziarie, il trading richiede una certa preparazione sia teorica che pratica, senza la quale può diventare alto il rischio di incorrere in truffe.

Come funziona il trading online?

Il trading online funziona seguendo diversi asset, sui quali si può scommettere ricorrendo a piattaforme dedicate esclusivamente al trading online, chiamate broker. I broker, termine inglese che significa letteralmente “intermediario”, consentono di accedere ai mercati finanziari, mettendo a disposizione un’ampia offerta di possibilità dietro il pagamento di commissioni percentuali che sono detratte dal guadagno finale dell’utente.

La concorrenza tra le varie piattaforme ha dato vita negli ultimi tempi a proposte sempre più interessanti per gli utenti: esistono broker che forniscono alcuni servizi gratuitamente, grazie ad un particolare mix tra servizi gratuiti e a pagamento.

I consigli per non sbagliare nel trading online

Per aggirare il pericolo di essere truffati, è importante seguire alcune regole che permettono di operare trading in sicurezza.

Innanzitutto, bisogna assicurarsi sempre, quando ci si rivolge a un broker, di avere a che fare con un operatore finanziario legale e autorizzato. Il rischio si abbassa notevolmente scegliendo di affidarsi a delle società ormai affermate che hanno a disposizione una vera licenza. In ogni caso, spesso i broker mettono a disposizione degli utili materiali informativi, come video tutorial, articoli e recensioni, che permettono di conoscere tutti i particolari sulla piattaforma scelta.

Un’altra valutazione da fare riguarda l’attenzione che il broker dedica alla formazione del cliente e gli aspetti innovativi a cui fa riferimento. È importante che la piattaforma abbia un canale di comunicazione sempre aperto con i clienti, per poter ricevere assistenza in ogni momento, soprattutto quando hanno la necessità di avere un supporto qualificato.

Se il broker individuato sembra affidabile da tutti questi punti di vista e risponde alle aspettative, è bene cominciare facendo una prova. Esiste infatti la possibilità di aprire un conto demo prima di investire vero e proprio denaro: viene messo a disposizione un plafond virtuale per testare in sicurezza tutti i servizi della piattaforma.

Spesso le piattaforme promettono di ottenere risultati positivi in tempi veloci e senza correre rischi. Attenzione! In questi casi bisogna tenere i piedi per terra e fare delle valutazioni razionali, perché per fare trading online occorre sempre possedere le giuste competenze e avere un’esperienza che sia all’altezza delle operazioni.

Utile community su come difendersi dalle truffe nel trading online

Se è vero che esistono sul web migliaia di truffe online incentrate sul trading è per fortuna altrettanto vero che l’utente ha a disposizione numerosi strumenti online per comprendere bene come evitarle, come nel caso dell’attiva community del sito migliorbrokerforex.net.

Dal 2012 Migliorbrokerforex.net focalizza la sua attenzione proprio sul mondo del forex e trading online pubblicando guide ed articoli utili agli interessati a questi specifici argomenti. A guidare l’attività di questo sito internet prettamente incentrato sul trading online è Alessio Ippolito, esperto revisore nel settore del trading online sin dal 2008.

Per aiutare gli utenti ad evitare le truffe, sul sito Migliorbrokerforex.net è stata creata una pagina apposita che ha l’obiettivo di raccogliere tutte le segnalazioni lasciate dagli utenti che sono stati vittime di truffe. La pagina è in continuo aggiornamento, in modo che ciascun utente possa tenersi informato su quali broker vengono ritenuti più pericolosi.

Qui puoi vedere come difenderti dalle truffe nel trading online. Il sito quindi si occupa di tenere aggiornata la lista sui broker, con le relative informazioni, in modo che qualsiasi utente, attraverso una semplice operazione di ricerca, possa saperne di più su un determinato broker. È inoltre disponibile l’elenco di tutti i broker di trading online che vengono considerati affidabili, per agire in totale sicurezza.

È un sistema di segnalazioni basato sui commenti che vengono lasciati dagli utenti per avere informazioni sui vari operatori. Il team del portale si occupa di rispondere, fornendo alcune notizie sulle singole piattaforme. Inoltre, gli utenti del sito possono usufruire di alcuni consigli in merito a come comportarsi, se si è vittime di una truffa.

Negli ultimi mesi la community “ Segnalazioni Truffe “ di migliorbrokerforex.net ha avuto un’espansione davvero interessante grazie a questo sistema di segnalazioni, dimostrandosi realmente di pubblica utilità e permettendo di agire nel minor tempo possibile. Ad oggi sulla stessa si contano più di 545 commenti, oltre 110 recensioni e, secondo le dichiarazioni del direttore responsabile, l’impegno del sito ha portato a conoscenza della rete 187 tentativi di truffe online sgominate dall’attenta revisione del team di professionisti di migliorbrokerforex.net