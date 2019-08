Stasera in tv 29 agosto 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 29 agosto 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 29 agosto 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 29 agosto 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:35 – Techetechetè ( ll meglio della TV )

21:25 – Don Matteo 11

Stasera 29 agosto 2019, su Rai 1 torna Don Matteo 11 con due nuovi episodi in replica: La Crepa e Premonizioni.

Le anticipazioni di Don Matteo 11 di stasera

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2

21:20 – Il gioco del ricatto

Questa sera su Rai 2 un film thriller per la regia di Doug Campbell, Il gioco del ricatto.

Trama: Rachel accompagna la figlia in gita scolastica, ma mentre sono allo zoo Lindsay sparisce. Uno sconosciuto la contatta e l e ordina di fare tutto quello che le dice. Inizia così un incubo per Rachel che sarà costretta a fare una serie di cose contro le persone a cui vuole più bene.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob per la 76a Mostra del Cinema

20:20 – Pallavolo Femminile – Campionati Europei 2019: Polonia – Italia

Questa sera Rai 3 trasmette lo scontro tra Polonia e Italia nell’ambito dei Campionati Europei 2019 della pallavolo femminile.

Dove vedere la partita in streaming

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21:25 – Un mondo perfetto

Su Rete 4 stasera va in onda Un mondo perfetto (A perfect World), film drammatico diretto da Clint Eastwood con protagonista Kevin Kostner.

Trama: Butch Haynes è un delinquente incallito che ha accumulato precedenti penali a partire dall’infanzia. È il 1963 e Haynes è appena evaso dalla prigione di Hunstsville in Texas, dove stava scontando 40 anni per rapina a mano armata. Nella fuga, ha preso in ostaggio un bambino di sette anni, Phillip Perry. Della cattura di Haynes è incaricato il ranger Red Garnett, coadiuvato da un’intera equipe comprendente, fra gli altri, la criminologa Sally Gerber.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 29 AGOSTO 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – La matassa

Su Canale 5 questa sera va in onda una simpatica commedia di e con la coppia di cominci Salvatore Ficarra e Valentino Picone, La Matassa.

Trama: Gaetano e Paolo sono due cugini cresciuti tra le continue liti dei genitori. Quasi come una eredità anche loro a causa di banali fraintendimenti finiscono con litigare per poi riappacificarsi e litigare nuovamente.

Ecco il trailer:

GUIDA TV 29 AGOSTO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. – Scena del crimine

21:20 – Hunger Games – La ragazza di fuoco

Su Italia 1 questa sera va in onda il secondo capitolo della saga di Hunger Games, La ragazza di fuoco.

Trama: Katniss Everdeen torna a casa incolume dopo aver vinto l’ultima edizione degli Hunger Games insieme al suo amico Peeta. La vittoria però vuol dire cambiare vita e abbandonare familiari e amici, per intraprendere il Tour di Victor.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 29 AGOSTO 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

Questa sera La7 propone nuovamente ai suoi telespettatori In Onda in prima serata, il programma di approfondimento quotidiano con Luca Telese e David Parenzo.

PROGRAMMI TV 29 AGOSTO 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:35 – UEL Wolverhampton – Torino (Playoff. Ritorno) Live

Su Tv8 la programmazione di questa sera prevede la messa in onda dello scontro di Europa League Wolverhampton – Torino.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100×100 Cinema

21:15 – Deadwood

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Deadwood.

Trama: I protagonisti della serie Deadwood si rivedono dopo dieci anni per celebrare lo stato del South Dakota. Vecchie rivalità ritornano così a galla, rimettendo in discussione le alleanze e riaprendo vecchie ferite.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 29 AGOSTO 2019: SKY UNO

20:25 – Cuochi d’Italia

21:15 – Aperol Happy Togheter Su Sky Uno questa sera la festa per i 100 anni dell’icona per eccellenza dell’aperitivo italiano: l’Aperol.