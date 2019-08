Sorteggi Champions League streaming e diretta tv: dove vederli live | Gironi 2019 2020

SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE STREAMING TV – Oggi, giovedì 29 agosto 2019, alle ore 18 al Grimaldi Forum di Montecarlo vanno in scena i sorteggi dei gironi della Uefa Champions League 2019-2020. Alle 26 squadre che sono qualificate di diritto si sono aggiunte le sei che qualificate dagli spareggi. Le formazioni saranno così divise in otto gruppi da quattro club ciascuno. Quattro i club italiani qualificati alla Champions: Juventus, Napoli, Inter ed Atalanta.

LA NOSTRA DIRETTA DEL SORTEGGIO

Dove vedere il sorteggio della Champions League 2019 2020 in tv o live streaming? Sky Sport? Rai? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte nel dettaglio con dirette e orari tv:

Sorteggi Champions League: dove vederli in tv | Gironi 2019 2020

Sarà possibile seguire il sorteggio di oggi in tantissimi modi diversi. La diretta tv sarà trasmessa dalle televisioni satellitari: Sky Sport (canali Sky Sport 24 e Sky Sport Football dalle ore 17,45) ed Eurosport.

Il sorteggio dei gironi della Champions League 2019 2020 sarà visibile anche in chiaro, gratis, su Italia Uno (canale 6 del vostro telecomando del digitale terrestre).

La cerimonia dei sorteggi inizierà alle ore 18 di oggi, giovedì 29 agosto 2019.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL SORTEGGIO DI OGGI

Dove vedere i sorteggi Champions League in live streaming

In live streaming l’evento sarà visibile sulle piattaforme SkyGo (in abbonamento), EurosportPlayer (in abbonamento) e MediasetPlay. Inoltre si potrà seguire il sorteggio di oggi tramite il sito della Uefa e su NOWTv, servizio a pagamento.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno i sorteggi della Uefa Champions League in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere il calcio in streaming.

Esistono vari modi per vedere gli eventi di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

I sorteggi via Radio

Il sorteggio dei gironi della Champions League sarà raccontato anche via Radio. Saranno infatti diverse le emittenti nazionali e locali che seguiranno l’evento. In particolare quelle sportive e quelle ufficiali dei club.

LA NOSTRA DIRETTA DEL SORTEGGIO

Sorteggi Champions League streaming: le fasce

Le 4 squadre italiane sono state inserite (in base al ranking) in tutte le 4 fasce del sorteggio. Prima fascia: Juventus; seconda fascia: Napoli; terza fascia: Inter; quarta fascia: Atalanta. Sulla carta la Juve dovrebbe avere un girone “semplice”. Discorso simile per il Napoli. Inter e, sopratutto, Atalanta rischiano invece di essere “pescate” in un girone complicato se non di ferro. Di seguito le 4 fasce nel dettaglio:

Prima fascia

JUVENTUS, Liverpool (Ing), Chelsea (Ing), Manchester City (Ing), Psg (Fra), Barcellona (Spa), Bayern Monaco (Ger), Zenit (Rus).

Seconda fascia NAPOLI, Real Madrid (Spa), Atletico Madrid (Spa), Borussia Dortmund (Ger), Shakhtar Donetsk (Ucr), Tottenham (Ing), Ajax (Ola) e Benfica (Por).

Terza fascia INTER, Lione (Fra), Bayer Leverkusen (Ger), Salisburgo (Aut), Olympiacos (Gre), Bruges (Bel), Valencia (Spa), Dinamo Zagabria (Cro).

Quarta fascia ATALANTA, Lokomotiv Mosca (Rus), Genk (Bel), Galatasaray (Tur), Lipsia (Ger), Slavia Praga (Cec), Stella Rossa (Ser), Lilla (Fra).

TUTTE LE NOTIZIE SULLA CHAMPIONS LEAGUE

Sorteggi Champions League streaming: le regole del sorteggio

Quali sono le regole del sorteggio di oggi? Di seguito l’elenco completo:

Le squadre vengono suddivise in quattro fasce. La prima fascia è formata dai campioni in carica, dalla vincitrice della UEFA Europa League e dalle vincitrici del campionato nelle sei nazioni con il ranking più alto. Le fasce dalla seconda alla quarta sono determinate dal ranking per club.

Nessuna squadra può affrontarne una della stessa federazione.

Le squadre di Russia e Ucraina non possono essere sorteggiate nello stesso girone.

Nel caso di federazioni con due o più rappresentanti, le squadre saranno abbinate in modo da suddividere le partite tra il martedì e il mercoledì. Ad esempio, se una squadra abbinata viene sorteggiata nei gruppi A, B, C o D, l’altra squadra abbinata (dopo il sorteggio) verrà automaticamente assegnata al girone E, F, G o H.

Il sorteggio stabilisce anche gironi del percorso UEFA Champions League di UEFA Youth League.

Sorteggi Champions League streaming: calendario e date stagione 2019 2020

Quando si giocano le partite del girone? La fase ad eliminazione diretta? Quali sono le date? Di seguito il calendario (data per data) della Champions League 2019 2020:

FASE A GIRONI

7/18 settembre 2019: fase a gironi, prima giornata

1/2 ottobre 2019: fase a gironi, seconda giornata

22/23 ottobre 2019: fase a gironi, terza giornata

5/6 novembre 2019: fase a gironi, quarta giornata

26/27 novembre 2019: fase a gironi, quinta giornata

10/11 dicembre 2019: fase a gironi, sesta giornata

16 dicembre 2019: sorteggio ottavi di finale

OTTAVI DI FINALE

18/19/25/26 febbraio 2020: ottavi di finale, andata

10/11/17/18 marzo 2020: ottavi di finale, ritorno

20 marzo 2020: sorteggio quarti di finale e semifinali

QUARTI DI FINALE

7/8 aprile 2020: quarti di finale, andata

14/15 aprile 2020: quarti di finale, ritorno

SEMIFINALI

28/29 aprile 2020: semifinali, andata

5/6 maggio 2020: semifinali, ritorno

FINALE

Sabato 30 maggio 2020: finale – Atatürk Olimpiyat Stadı, Istanbul

LA NOSTRA DIRETTA DEL SORTEGGIO

Sorteggi Champions League streaming: premiazioni

Prima, durante e dopo il sorteggio dei gironi della Champions League 2019 2020, la Uefa premierà diversi protagonisti della passata stagione. Quali premi saranno consegnati? Eccoli nel dettaglio:

UEFA Men’s Player of the Year;

UEFA Women’s Player of the Year;

Portiere della stagione 2018/19 di UEFA Champions League;

Difensore della stagione 2018/19 di UEFA Champions League;

Centrocampista della stagione 2018/19 di UEFA Champions League;

Attaccante della stagione 2018/19 di UEFA Champions League.