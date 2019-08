Sorteggi Champions League diretta video live streaming: ecco i gironi 2019 2020

Oggi, venerdì 29 agosto 2019, alle ore 18 al Grimaldi Forum di Montecarlo vanno in scena i sorteggi dei gironi della Champions League 2019 2020, evento che verrà trasmesso in diretta video in tutto il mondo. Come? Tramite tv e live streaming.

Dove vedere la diretta video in live streaming del sorteggio della Uefa Champions League? La diretta video dei sorteggi sarà trasmessa dal sito della Uefa e dai social di molti club interessati. Di seguito gli streaming:

LE FASCE DEL SORTEGGIO

LE REGOLE DEL SORTEGGIO

Le squadre qualificate alla fase a gironi sono 32

Le squadre vengono suddivise in quattro fasce. La prima fascia è formata dai campioni in carica, dalla vincitrice della UEFA Europa League e dalle vincitrici del campionato nelle sei nazioni con il ranking più alto. Le fasce dalla seconda alla quarta sono determinate dal ranking per club.

Nessuna squadra può affrontarne una della stessa federazione. Inoltre, come stabilito dal Comitato Esecutivo UEFA, le squadre di Russia e Ucraina non possono essere sorteggiate nello stesso girone.

Nel caso di federazioni con due o più rappresentanti, le squadre saranno abbinate in modo da suddividere le partite tra il martedì e il mercoledì. Ad esempio, se una squadra abbinata viene sorteggiata nei gruppi A, B, C o D, l’altra squadra abbinata (dopo il sorteggio) verrà automaticamente assegnata al girone E, F, G o H.

Il sorteggio stabilisce anche gironi del percorso UEFA Champions League di UEFA Youth League.

