Salvini: “In arrivo altra indagine contro di me”

Matteo Salvini annuncia un’altra indagine a suo carico per il caso Open Arms. Oggi, giovedì 29 agosto, il leader della Lega su Twitter ha scritto: “Porti chiusi a scafisti e Ong, in arrivo un’altra indagine contro di me per sequestro di persona per il caso Open Arms. Nessun problema, nessun dubbio, nessuna paura. Difendere i confini e la sicurezza dell’Italia per me è stato, è e sarà sempre un orgoglio!”.

Alcune settimane fa l’imbarcazione dell’Ong spagnola Proactiva Open Arms attese nel Mediterraneo per 19 giorni un porto sicuro, dove far sbarcare i migranti che aveva salvato.

Il caso precedente

A fine 2018 Salvini era stato indagato dalla Procura di Palermo indaga per sequestro di persona e abuso d’ufficio per non avere permesso lo sbarco dei migranti della nave Diciotti della Guardia Costiera nei porti italiani durante l’estate. La Procura ha poi chiesto Procura l’archiviazione del caso. A gennaio il Tribunale dei Ministri ha respinto chiedendo al Senato l’autorizzazione a procedere in giudizio. A marzo 2019 il Senato della Repubblica ha negato l’autorizzazione a procedere, grazie ai voti del M5S.

