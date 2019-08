Reddito di cittadinanza news: tutte le ultime notizie di oggi giovedì 29 agosto 2019

In questo articolo tutte le ultimissime news di oggi, giovedì 29 agosto 2019, sul Reddito di cittadinanza. Dal 6 marzo 2019 è possibile fare richiesta per il sussidio fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle introdotto dal decreto 4/2019 insieme alla riforma delle pensioni Quota 100. Ecco le ultime notizie:

Governo M5S-PD, Boccia: “Reddito va potenziato”

Con il governo M5S-PD, sono in molti a chiedersi che fine farà il Reddito di cittadinanza, misura bandiera del Movimento 5 Stelle, malvista, però, dal PD. Tuttavia, la riforma dovrebbe essere confermata e semmai potenziata con alcune delle idee dei democratici. A confermarlo è stato anche il deputato del Partito Democratico Francesco Boccia, che ha affermato: “Il reddito di cittadinanza era un punto fermo della politica del Movimento 5 Stelle e inevitabilmente è una delle misure che dovrà essere potenziata da una redistribuzione diversa da come è stata fatta. Sono sempre stato a favore del Rei e ho sempre detto usiamolo per aiutare i poveri”. Boccia poi ha dichiarato che: “Sul lavoro si possono mettere insieme le nostre idee con quelle dei 5 Stelle”.

Quando arriva il pagamento di agosto

Tra le novità sul reddito di cittadinanza ci sono le informazioni sulla data di arrivo del pagamento relativo ad agosto. La cifra dovrebbe essere accreditata entro fine mese. Anche se non esiste un calendario ufficiale dei pagamenti, finora, da aprile a luglio 2019, i soldi del sussidio sono stati liquidati sulle card tra il 26 e il 28 di ogni mese. Dall’account Facebook di Inps per la Famiglia, viene precisato che le disposizioni di pagamento da parte dell’Istituto nazionale di previdenza sociale partono verso la fine di ogni mese, tra il 24 e il 30 (leggi qui l’articolo completo).

Reddito di cittadinanza, le cose da sapere

Su TPI abbiamo affrontato in maniera approfondita il tema del reddito di cittadinanza. In questo articolo abbiamo spiegato le regole della carta e quali sono gli acquisti consentiti e quelli vietati. In questo articolo, invece, abbiamo spiegato in che modo è possibile visualizzare il saldo della Rdc Card: ricordiamo che i soldi del sussidio devono essere spesi entro entro il mese successivo a quello di erogazione o l’importo subirà una decurtazione del 20 per cento.

