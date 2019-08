Previsioni meteo di oggi, 29 agosto 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, giovedì 29 agosto 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, giovedì 29 agosto 2019.

Previsioni meteo oggi giovedì 29 agosto 2019 | NORD

Al nord Italia previsti addensamenti compatti a ridosso dei rilievi con rovesci e temporali sparsi. Fenomeni in assorbimento durante la serata. Altrove nuvolosità alta e stratiforme in diradamento serale.

CENTRO E SARDEGNA

Sulla Sardegna previste molte nubi con precipitazioni sparse a carattere di rovesci o temporale, localmente anche intense. Fenomeno in attenuazione durante le ore serali. Sulle regioni peninsulari cielo sereno o poco nuvoloso, tranne nuvolosità medio alta lungo le aree costiere del Lazio centro-meridionale durante le ore del mattino e annuvolamenti compatti a ridosso della dorsale appenninica con rovesci e temporali sparsi durante le ore centrali della giornata.

SUD E SICILIA

Al sud previsti addensamenti cumuliformi diffusi sulla Sicilia con rovesci e temporali, in particolare sull’area tirrenica. Nuvolosità medio alta sul resto del sud Italia.

Previsioni meteo oggi giovedì 29 agosto 2019 | TEMPERATURE

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento sulle aree ioniche, in diminuzione sulla Sardegna occidentale, stazionarie altrove. Massime in calo sulle isole maggiori, in aumento al nord-ovest, su Toscana e Umbria occidentale. Senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.

VENTI

Venti deboli da nord sulle regioni settentrionali, tendenti a divenire deboli variabili dal pomeriggio. Generalmente deboli variabili sul resto del Paese, con rinforzi sulla Sardegna centro-settentrionale e aree tirreniche peninsulari.

Previsioni meteo oggi giovedì 29 agosto 2019 | MARI

Mossi il mare e il canale di Sardegna e il Tirreno centrale e meridionale parte ovest. Poco mosso o localmente mosso lo stretto di Sicilia. Poco mossi i restanti bacini.