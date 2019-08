Polonia Italia volley femminile streaming live e diretta tv: dove vedere la partita | Europei 2019

POLONIA ITALIA VOLLEY FEMMINILE STREAMING TV – Oggi, giovedì 29 agosto 2019, alle ore 20,30 l’Italia affronta la Polonia, gara valida per la quinta e ultima giornata della fase a gironi degli Europei di volley femminile 2019.

Partita molto importante per le azzurre anche se la qualificazione all’Olimpiade di Tokyo 2020 è stata già portata a casa nel torneo pre-olimpico.

IL CALENDARIO COMPLETO

Dove vedere Polonia Italia di Volley femminile in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

Dove vedere Polonia Italia di Volley Femminile in tv

La Rai trasmetterà la partita delle ragazze azzurre contro le ucraine con ampio pre e post partita, interviste, speciali, e tanto altro su Rai 3 a partire dalle ore 20,30.

La cura e il coordinamento dell’intero Europeo sarà a firma di Raisport.

L’inizio del match è in programma per le ore 20,30.

Dove vederla in live streaming

Polonia Italia andrà in onda anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (ma serve registrarsi) RaiPlay e su Dazn.

POLONIA ITALIA: LA PROBABILE FORMAZIONE

Non dovrebbe esserci turnover per le azzurre di Mazzanti. Formazione tipo con Ofelia Malinov in cabina di regia, Miriam Sylla e Lucia Bosetti di banda, Cristina Chirichella e Anna Danesi al centro (oppure Raphaela Folie), Monica De Gennaro il libero.

Europei Volley femminile 2019: girone, calendario, partite Italia

GIRONE B

Italia

Portogallo

Ucraina

Slovenia

Polonia

Belgio

Ma qual è il calendario dell’Europeo 2019 dell’Italia? Eccolo nel dettaglio:

Italia-Portogallo (23 agosto 2019 ore 17.30)

Ucraina-Italia (25 agosto 2019 ore 21)

Italia-Belgio (26 agosto 2019 ore 18)

Italia-Slovenia (27 agosto 2019 ore 21)

Polonia-Italia (29 agosto 2019 ore 20.30)

Polonia Italia volley femminile streaming: LE CONVOCATE

(Alzatrici) Alessia Orro, Ofelia Malinov; (Centrali) Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sarah Fahr e Raphaela Folie; (Libero) Monica De Gennaro e Beatrice Parrocchiale; (Schiacciatrici) Lucia Bosetti, Indre Sorokaite, Myriam Sylla, Sylvia Nwakalor e Terry Enweonwu; (Opposto) Paola Egonu.