Pensioni news: ultime notizie e novità di oggi 29 agosto 2019

In questo articolo tutte le ultime news su pensioni e previdenza sociale. Le ultime notizie nel dettaglio su riforme, modifiche, regole, quota 100, pensioni anticipate e tanto altro. Ecco le ultime novità di oggi, giovedì 29 agosto 2019:

Cosa succede a Quota 100 col nuovo governo

La riforma della pensione anticipata, cosiddetta Quota 100, potrebbe anche terminare alla luce della chiusura del governo Lega-M5S. Ipotesi, voci, rumors. Scenari. Ecco cosa potrebbe cambiare per gli aspiranti pensionati se nascesse un esecutivo PD-M5S.

Gli otto miliardi di euro previsti per il 2020 per Quota 100 pensioni potrebbero essere messi in discussione da un governo Pd-M5S.

Movimento 5 Stelle e Partito democratico continuano a lavorare per raggiungere un accordo di Governo e, stando a quanto riporta Il Messaggero, si starebbe anche ragionando sul destino della riforma pensioni con Quota 100.

Sembra da escludere la cancellazione della misura dal 2020, ma “i democratici potrebbero accontentarsi di disinnescare Quota 100 a partire dal 2021, anno in cui le risorse stanziate per l’uscita anticipata dal mondo del lavoro a 62 anni di età con 38 di contributi ammontano a circa 8,6 miliardi di euro”.

Le domande fin qui presentate per uscire dal mondo del lavoro a 62 anni risultano inferiori del 30 per cento rispetto alle previsioni iniziali. L’attuale andamento delle istanze per Quota 100, se confermato anche per il 2020 e per il 2021, evidenzierebbe uno stanziamento di risorse sovrastimate rispetto alle richieste di pensionamento reali.

