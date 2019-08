Oroscopo Paolo Fox settembre 2019: le previsioni del mese segno per segno | Astrologia

OROSCOPO PAOLO FOX SETTEMBRE 2019 – Inizia un nuovo mese e allora non possiamo non dare un’occhiata alle stelle. Cosa prevedono le stelle per il mese di settembre 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Tre i parametri presi in considerazione: amore, lavoro e fortuna. Quali sono i segni fortunati di settembre 2019? Scopriamolo insieme.

Oroscopo Paolo Fox settembre 2019 | Previsioni

Ariete

Amici dell’Ariete, settembre è come il “lunedì” dell’anno e per voi si aprono nuovi orizzonti professionali. Era da molto tempo che attendevate una svolta, ed eccola finalmente arrivare: sarete completamente accontentati nei vostri desideri e aspirazioni? Questo dipende anche dalla vostra capacità di trattare. Per quanto riguarda l’amore, sembra esserci una certe quiete nel vostro rapporto di coppia. Forse anche troppa: riaccendete la passione ed evitate le discussioni banali.

Toro

Questo settembre, cari Toro, è per voi il mese dei cambiamenti in campo sentimentale. Una storia ormai finita che vi trascinate da tempo potrà essere abbandonata senza troppi rimpianti da entrambe le parti. Avete capito che tipo di persona può starvi accanto e ora volete andare a scovarla per il mondo. Nuova energia anche sul lavoro: aspettatevi nuove entrate finanziarie e qualche soddisfazione in più rispetto ai mesi precedenti.

Gemelli

Cari Gemelli, la prima parte del mese vi metterà decisamente alla prova: sul lavoro un avanzamento di carriera vi verrà fatto sudare moltissimo e dovrete anche affrontare diverse discussioni con alcuni colleghi per cui già di per sé non nutrite particolare stima o simpatia. Per quanto riguarda l’amore, anche qui sarà necessario sedersi a tavolino e affrontare alcune questioni decisamente urgenti e che non possono essere più rinviate.

Cancro

Nel corso di questo mese, cari Cancro, dovrete rimettere tutto in ordine e recuperare energie per affrontare l’anno lavorativo che ricomincia. Per quanto riguarda l’amore nessuna particolare novità in arrivo perché preferirete concentrarvi su altro. Attenzione però a non farvi sfuggire ghiotte occasioni per eccessivi dubbi e perplessità: lasciatevi andare un po’ di più, ma attenzione anche a proteggere fisico e salute.

Leone

Amici del Leone, questo settembre 2019 vi darà un insegnamento davvero fondamentale: quando si tratta di sentimenti, non è possibile fare programmi. Vi eravate promessi di stare lontani dall’amore, che non vi sareste impegnati per un po’, e invece ecco qui che il destino guasterà tutti i vostri piani. Sul lavoro non potete proprio lamentarvi, siete soddisfatti e alla guida di una squadra che vi ammira e rispetta.

Oroscopo Paolo Fox settembre 2019 | Vergine

Cari Vergine, secondo Paolo Fox questo mese inizia decisamente bene, a parte qualche piccolo problema economico. In vacanza vi siete trattati molto bene e adesso è il caso di risparmiare un po’, evitando spese superflue e rimandabili. Avrete a che fare con qualche cambiamento, forse un trasferimento, mentre l’amore e la famiglia, cioè i vostri punti fermi, saranno la spalla di appoggio di cui avrete bisogno.

Bilancia

Amici della Bilancia, questo è il momento in cui mettere in cantiere i vostri nuovi progetti. Il forno è ormai caldo e pronto a cuocere le vostre “pagnotte”; attenzione solo alla cottura, che deve essere prolungata, quindi dovete avere molta pazienza e attendere il momento giusto per procedere all’assaggio. In amore avrete più forza per affrontare discussioni provocate da alcune reciproche intolleranze con il partner.

Scorpione

In questo mese di settembre, cari nati dello Scorpione, dovrete attendere che alcuni cambiamenti inizino a prendere forma. Tra giugno e luglio, infatti, siete stati investiti da alcune trasformazioni e dovete ancora organizzarvi. Amore e famiglia sono due settori decisamente stabili della vostra vita, quindi potreste anche decidere di prendervi qualche giorno per stare con voi stessi e riflettere sul futuro.

Oroscopo Paolo Fox settembre 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, è un mese in cui avete appuntamenti importanti: esami, prove professionali, colloqui…e siete pieni di ansia da prestazione. Cercate di tranquillizzarvi, perché il cardiopalma non è senz’altro d’aiuto per affrontare tutti questi impegni nel modo giusto e assicurandosi un buon successo. Per quanto riguarda l’amore, Venere comincerà a passare nel vostro segno a partire dal 14.

Capricorno

Cari Capricorno, non sarà un settembre di particolari novità sotto l’aspetto amoroso o professionale. Ma sarà il mese delle conferme, quelle che vi piacciono tanto e che vi faranno stare tranquilli. Si tratta di un buon momento, dicono le stelle, per pensare a stabilizzarsi ancora di più, o a fare un figlio. Le coppie ormai stabili, infatti, entreranno in una fase di ulteriore maturazione.

Acquario

Amici dell’Acquario, dimenticate agosto e aprite le braccia ad un mese di settembre ricco di cambiamenti positivi. Finalmente avete capito che, sul lavoro, il guadagno non vi interessa quanto svolgere attività stimolanti e che vi piacciono. In amore, invece, per vedere qualche novità dovrete attendere la fine del mese.

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di settembre di Paolo Fox per voi non è particolarmente positivo. Sarete particolarmente nervosi e irritabili, tanto che non vi risparmierete accese discussioni e di mandare qualcuno a quel paese; anche in amore le cose sono andate meglio in passato, quando il partner era meno oggetto dei vostri attacchi e non venivano alzate interminabili polemiche. Miglioramenti verso la fine del mese.

