Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 29 agosto 2019 | Previsioni | Segni zodiacali

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI SEGNI FORTUNATI 29 AGOSTO 2019 – Quali sono i segni fortunati di oggi giovedì 29 agosto 2019? Che cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

LE PREVISIONI DI TPI DI OGGI 29 AGOSTO

LE PREVISIONI DI PAOLO FOX DI OGGI 29 AGOSTO

I SEGNI FORTUNATI DI PAOLO FOX

L’OROSCOPO DI OGGI DI BRANKO

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 29 agosto 2019 | Leone, Vergine, Bilancia, Sagittario, Capricorno, Acquario

Gli amici della Bilancia vogliono riavvicinarsi alla serenità. Secondo Paolo Fox dovreste abbandonarvi dall’ambiente lavorativo tossico perché avete bisogno soltanto di recuperare le energie e disintossicavi dalle malelingue. I vostri colleghi non sembrano provare grande stima nei vostri confronti quindi girate sui tacchi e scappate dalla loro negatività.

Il Sagittario anche potrà assaporare una certa felicità data dalla Luna positiva nel vostro segno. Vi piace l’ottimismo e in genere lo difendete a spada tratta, ma nel weekend potreste cambiare idea.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

L’OROSCOPO DI AGOSTO 2019

L’oroscopo settimanale di Paolo Fox, dal 26 agosto al 1 settembre 2019

Giornata positiva per il Leone, Giove è a vostro favore e vi aiuterà a brillare in questa giornata d’agosto. Badate alle relazioni con un occhio di riguardo, soprattutto se ultimamente l’amore è stato messo in secondo piano.

Giornata positiva anche per gli amici della Vergine, siete talmente abituati ai pericoli che riuscite a fiutarli da lontano ormai. Il vostro stato d’allerta ripagherà.

Giornata di recupero sentimentale per il Capricorno, da tempo eravate tormentati da una relazione finita male e volete recuperarla, ma occhio perché dall’altra parte il sentimento potrebbe non essere corrisposto.

L’Acquario potrà tirare un sospiro di sollievo, il peggio è passato.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 29 agosto 2019 | I segni in “giornata no”

Giornata negativa per l’Ariete: Saturno vi è contro e rallenta alcune faccende, soprattutto la sfera economica. Rimboccatevi le mani e non piangete sul latte versato, ormai è inutile, bisogna soltanto riguadagnare terreno.

Giornata poco positiva anche per il Toro: le difficoltà saranno il vostro pane quotidiano, ma secondo Paolo Fox affronterete a breve una fase importante e in poco vi rimetterete sulla giusta strada per il vostro futuro.

Un po’ d’incertezze riguardano i Gemelli, continuate a mettere in dubbio le vostre azioni e non vi piace essere giudicati dagli altri. Le stelle sono particolari in questo periodo e potrebbero anche incidere sulla vostra forma fisica.

COSA LEGGERE QUEST’ESTATE, A OGNI SEGNO UN LIBRO

I SEGNI FORTUNATI DI AGOSTO 2019 SECONDO FOX

Periodo complicato anche per gli amici del Cancro, dovete tenere duro e tirare avanti, avete guadagnato terreno negli ultimi anni e la vostra fatica non può essere valsa a niente. Nel weekend potrete scendere a compromessi.

Lo Scorpione ha superato la fase di “voglio scappare lontano e abbandonare tutto”, ma il malessere non è ancora passato. Tenete duro.

Gli amici nati sotto il segno dei Pesci dovranno fare attenzione a cosa esce dalla loro bocca perché le parole potrebbero essere mal interpretate.

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI AGOSTO

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO