Oroscopo Paolo Fox 29 agosto 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 29 AGOSTO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 29 agosto 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 agosto 2019 | Previsioni

Cari amici dell’Ariete, Saturno contro rallenta alcune faccende, la situazione economica rispetto agli anni passati è molto più debole, le entrate sono poche e le avete spese nel peggiore dei modi. Dovete rimboccarvi le maniche per rinnovare qualche progetto, mentre in ambito sentimentale non lasciate perdere i sentimenti positivi nati all’inizio d’agosto.

Giornata di difficoltà sarà quella di oggi secondo Paolo Fox, ma nel weekend affronterete una fase importante e in poco tempo sarete costretti a prendere una decisione interessante per il vostro futuro. In amore siete perplessi, i dubbi vi tormentano, ma come il lavoro anche nella vita di coppia potrete vivere una fase di rinascita.

Cari Gemelli, vivete con attenzione queste giornate di agosto. In molti si chiederanno se state facendo la cosa giusta o no, mettendo in discussione le vostre azioni e i vostri pensieri. In alcuni casi, quelli più estremi, sarete costretti a cambiare il corso degli eventi. Le stelle, molto particolari in questo periodo, possono incidere anche sulla vostra forma fisica. Prudenza in amore fino a sabato.

Questo non è un periodo facile per quelli nati sotto il segno del Cancro, ma dovete tirare avanti. Avete guadagnato terreno negli ultimi anni, con molta fatica, ma dovete continuare a lottare. Tra venerdì sabato potrete trovare un punto d’incontro, una mediazione per giunta. Il weekend darà più spazio all’amore che necessita di maggiore protezione da parte vostra.

Cari amici del Leone, Giove è favorevole a quelli tra di voi che vorranno spiccare in questa giornata d’agosto. Dovreste badare ad alcune relazioni e tenerle sotto controllo, siete molto ostinati e covate anche un po’ di rabbia. La vostra paura più grande è che molti dei vostri problemi non sono stati ancora risolti. Concentrate le vostre energie per persone valide.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 agosto 2019 | Vergine

Siete in fase di recupero, cari Vergine, quindi se in questo periodo avvistate un problema da miglia e miglia, trovate il modo di risolverlo il prima possibile. Il vostro fiuto non mente e tra venerdì e sabato avrete momenti particolari grazie alla concentrazione di pianeti nel vostro segno. Nuove opportunità busseranno alla vostra porta.

Cari amici della Bilancia, siete alla ricerca di tranquillità quindi evitate di caricarvi di ulteriori discussioni, soprattutto a lavoro dove è necessario andare tutti d’accordo. Se siete circondati da persone che amano mettere zizzania vorrà dire che dovrete trovare un modo per scendere a compromessi o cambiare pagina e partire da capo. In amore avete una grande resistenza, c’è ancora chi prova grandi sentimenti per voi e questo vi aiuterà ad andare avanti.

Cari Scorpione, siete in una fase delicata dove vorreste abbandonare tutto e tutti. Questa è stata un’estate intensa per quelli di voi che hanno ben pensato di mettere un punto ad alcune collaborazioni. Siete in vena di cambiamenti, volete ritrovare serenità forse perché siete un po’ troppo sottotono da un po’ di tempo. Siate prudenti in amore.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 agosto 2019 | Sagittario

Cari amici del Sagittario, la Luna è dalla vostra parte e dovete approfittarne, tra venerdì e sabato sono previste un po’ d’amarezze nel vostro segno. In genere vi piace rimanere ottimisti, ma ultimamente avete affrontato una piccola crisi che vi ha privato del sorriso. Quelli tra voi più maturi vorrebbero maggiore tempo libero per approfondire le proprie passioni. L’amore vi mette in guardia, soprattutto se volete due piedi in una sola scarpa.

Cari Capricorno, avete intenzione di recuperare un rapporto con una persona del vostro passato che vi ha lasciato, dovete però mettere in conto che questa persona potrebbe pensarla diversamente da voi. Chi sta vivendo invece una bella storia d’amore avrà modo di concretizzarla quest’oggi. Giornate importanti quelle del weekend, siete di fronte a un grande progetto che finalmente appare più gestibile.

Cari Acquario, finalmente la parte peggiore di questo mese è passata, potete tirare un sospiro di sollievo e recuperare le energie perdute. Settembre porta consiglio, potrete prendere scelte responsabili senza la pressione dell’estate. Avete il dubbio costante nella vostra testa e una sorta d’agitazione interiore che, con l’arrivo del nuovo mese, verrà spazzata via da nuove regole.

Cari amici dei Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quello che esce dalla vostra bocca potrebbe essere interpretato male da chi non ne conosce il contesto. Forse vi siete fatti qualche nemico di troppo, qualcuno sta provando ad ostacolare il vostro successo e cerca di mettervi in cattiva luce. Lasciate passare questo periodo di caos e tensione, in questi giorni non sarà facile scendere a compromessi. Da metà settembre si cambia musica.

