Oroscopo di oggi 29 agosto | Previsioni | Del giorno | Astrologia | TPI | Segni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 29 AGOSTO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di oggi, giovedì 29 agosto 2019. L’oroscopo di TPI:

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox

I segni fortunati di oggi di Paolo Fox

L’oroscopo di oggi di Branko

Oroscopo di oggi giovedì 29 agosto 2019

Non sarà un giovedì così florido quello che aspetta gli amici dell’Ariete, che saranno anzi alle prese con diversi grattacapi. Grandissima è ormai la vostra insofferenza sul lavoro, soprattutto nei confronti di alcuni colleghi che non valgono molto ma vengono premiati come se fossero imprescindibili. Per fortuna riuscite a rifugiarvi nell’amore: stare tra le braccia del partner al momento è l’unica cosa che vi rende felici.

I SEGNI FORTUNATI DI AGOSTO 2019 SECONDO FOX

L’oroscopo settimanale di Paolo Fox, dal 26 agosto al 1 settembre 2019

Amici del Toro, il vostro giovedì sarà invece al di sopra delle aspettative. Questa settimana è stata un continuo crescendo, che vi ha portati ad avere tantissima voglia di fare, anche sul lavoro. Del resto il vostro entusiasmo è davvero contagioso e ve lo riconoscono tutti, amici e parenti.

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI AGOSTO

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX 2019

Oroscopo di oggi 29 agosto 2019 | Gemelli

Avete vissuto certamente giorni migliori, voi dei Gemelli. In questo giovedì sarete fiacchi e stanchi, anche perché questa settimana per molti di voi è coincisa con il ritorno dalle ferie. E ricominciare, si sa, è davvero difficile. Soprattutto quando, come capita a voi, non si è proprio entusiasti del proprio lavoro. Fatevi forza, arriveranno tempi migliori.

Il Cancro si affaccia a questo giovedì con atteggiamento positivo e costruttivo. Un recente incontro galante vi dà una marcia in più, perché sapete che adesso nella vostra routine è entrata una persona speciale. Sta a voi saper mantenere accesa la fiamma della passione. Chi di voi è single, invece, ha buone probabilità di fare nuove conoscenze.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI AGOSTO 2019

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Anche per il Leone è in arrivo un giovedì 29 agosto 2019 molto costruttivo. Le stelle vi garantiscono un buon momento di fortuna, ma siete voi a dover essere bravi a sfruttarlo al meglio. Avete qualche discorso in sospeso con il partner, che non ha digerito alcuni vostri atteggiamenti. Il consiglio è di affrontare subito la cosa, prima che sia troppo tardi.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Oroscopo di oggi 29 agosto 2019 | Vergine

Amici della Vergine, era da tanto che non passavate un’intera settimana al settimo cielo. Sarà forse merito del partner, che dopo mesi di discussioni ha organizzato per voi qualcosa di davvero indimenticabile? In questo giovedì mostratevi sereni e fategli capire che avete apprezzato. La crisi è ormai alle spalle, sta a voi non rovinare tutto con il vostro pessimismo cosmico.

La Bilancia sta vivendo un periodo abbastanza singolare. Di solito vi lamentate del lavoro, dite che siete stanchi e che non vedete l’ora di andare in vacanza. Adesso che per molti di voi è periodo di ferie, già avete nostalgia della vostra routine. Le stelle vi invitano a godervi di più il momento. Non potete sempre rimpiangere ciò che non avete.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Amici dello Scorpione, avete proprio bisogno di distrarvi e in questo giovedì, grazie anche ad alcuni veri amici, ne avrete l’occasione. Avete organizzato qualcosa di particolare con il solo scopo di divertirvi, in un periodo in cui non riuscite a mandare giù un boccone amaro. Approfittate di questa giornata, nella quale le stelle saranno dalla vostra parte.

Oroscopo di oggi 29 agosto 2019 | Sagittario

Sarà un giovedì colmo di noia per il Sagittario. Da mesi state aspettando una notizia che scardini la vostra quotidianità, fatta di responsabilità, stress da lavoro e poche soddisfazioni. Molti di voi sono ancora alla ricerca dell’anima gemella e stanno iniziando a perdere le speranze. Le stelle vi invitano a guardare al futuro con fiducia. Iniziate a intravedere la luce in fondo al tunnel.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Amici del Capricorno, per voi questa parte finale di agosto non è proprio facile. Solo qualche settimana fa esultavate per un’ottima notizia ricevuta in ambito lavorativo. Ma non avevate pensato che per cogliere questa occasione dovevate rivoluzionare la vostra vita. Adesso che lo avete fatto rimpiangete il passato. Che fare? Le stelle vi consigliano di portare pazienza. Avete preso la decisione giusta, date tempo al tempo.

Per l’Acquario sarà un giovedì 29 agosto 2019 nella norma. Nessuna grande novità in questa giornata, nella quale affronterete diversi contrattempi con il solito ottimismo che vi contraddistingue. Forse nel pomeriggio dovrete avere a che fare con alcune discussioni in famiglia, ma niente che non sia superabile con un po’ di dialogo.

I Pesci possono esultare, visto che le stelle sono tutte dalla loro parte. Non c’è un settore della vostra vita nel quale oggi non siate a vostro agio. In amore state vivendo un sogno, mentre i single si sentono finalmente in pace con il mondo, senza inseguire più una storia a tutti i costi. Grandi soddisfazioni sul lavoro, dove riceverete finalmente una tanto agognata gratificazione economica.

L’OROSCOPO DEL 2019

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda agosto 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, prosegue per voi un periodo d’oro, siete d’altronde uno dei segni migliori di tutto l’anno.

Bene anche il Leone, specie in amore. Ma anche i Gemelli, che godono di un quadro astrale davvero positivo.

Mese positivo anche per il Capricorno: sul lavoro otterrete le soddisfazioni che da molto stavate attendendo.