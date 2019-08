Oroscopo di domani 30 agosto 2019 a cura di TPI: le previsioni del giorno

Qual è il mio oroscopo per la giornata di domani, 30 agosto 2019? Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, venerdì 30 agosto 2019:

Ariete

Cari Ariete, Saturno congiunto a Plutone aumenterà la vostra voglia di lamentele. La giornata di domani si distinguerà per la vostra permalosità, sarà difficile starvi accanto. Evitate sgradevoli discussioni, piuttosto potreste per una volta evitare di dare fiato alla bocca tanto per e ragionare prima di emettere suoni. L’amore vi invita a essere pazienti, non potete avere tutto e subito.

Toro

Cari amici del Toro, la Luna in trigono al vostro segno potrebbe accentuare la vostra timidezza, ma non abbiate paura, nel weekend sarete liberi di esprimere le vostre emozioni al meglio, soprattutto con la persona di vostro interesse. Il lavoro procede a rilento, contagiato dalla vostra scarsa vena combattiva.

Oroscopo di domani 30 agosto 2019 | Gemelli

Cari amici dei Gemelli, la giornata di domani vede la Luna in Vergine, che congiunta al vostro pianeta guida Mercurio potrebbe causare non pochi disagi. Siete in attesa di una buona notizia, che però tarda ad arrivare. Il problema è che in queste giornate potrebbe arrivare una risposta, ma non quella che volevate. Non buttate la vostra frustrazione su chi vi sta attorno e soprattutto sui vostri cari, piuttosto coltivate di più i rapporti interpersonali.

Cancro

Cari Cancro, la Luna in Vergine vi rende uno dei segni più fortunati nella giornata di domani e vi aiuterà ad analizzare con obiettività quello che state vivendo in questo periodo. Non tutto il male vien per nuocere, talvolta si possono trarre i più grandi insegnamenti dalle sventure, quindi non buttatevi a terra e rimboccatevi le maniche. Le nuvole stanno passando, è tempo che il sole torni a splendere.

Leone

Cari Leone, dovrete affrontare non pochi ostacoli nella giornata di domani, colpa anche di Urano in Toro e Giove in Sagittario che aumentano il vostro nervosismo e diminuiscono la vostra pazienza. Evitate di perdere le staffe con poco e niente, il weekend si fa carico di nuove promesse, dovete soltanto accoglierle con lo spirito giusto.

Oroscopo di domani 30 agosto 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, i pianeti sono concentrati nel vostro segno nella giornata di domani permettendovi di vivere ogni esperienza in modo intenso. Il lavoro diventa sempre più impegnativo, ma non vi scoraggiano le sfide. Quello che invece vi provoca molto dispiacere è la vostra vita sentimentale, arrivata a un bivio. Sta a voi decidere se andare avanti o cambiare completamente strada.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, siete curiosi di natura ma forse fin troppo timidi per approfondire alcune conoscenze. L’oroscopo di domani vi metterà davanti a una scelta importante, basta tentennare, dovete prendere una posizione, ne va del vostro futuro. L’amore ha abbandonato il vostro nido da un po’ di tempo, ma nel weekend potrebbero aprirsi nuove porte per il vostro cuore solitario.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, Luna in Vergine vi rende un tantino insofferenti, siete irritabili e intrattabili, forse dovreste evitare il contatto diretto con la società, ridurre il tutto al minimo indispensabile. Non attaccate briga al lavoro, dalla prossima settimana il vostro umore migliorerà.

Oroscopo di domani 30 agosto 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, avvertite un certo distacco con il vostro partner, le cose non sembrano funzionare più come una volta eppure non avete il coraggio di parlare francamente, senza peli sulla lingua, forse perché l’amore si è tramutato in qualcos’altro. Se avete qualcosa da dire, fatelo, prima che sia troppo tardi.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, la Luna in Vergine vi aiuterà a raggiungere i vostri obiettivi. Quest’estate è stata importante per voi, avete aggiunto nuovi punti alla vostra lista dei buoni propositi e intendete raggiungerli tutto, costi quel che costi. Siete impazienti di mettere alla prova il vostro talento, ma dovete dare tempo al tempo.

Acquario

Cari Acquario, è arrivata la resa dei conti. Non potete più rimandare, c’è bisogno di prendere una decisione. Il vostro partner vi supporta in ogni vostro singolo passo, ma è importante ragionare con la propria testa e comprendere dove si vuole andare. Il lavoro non è più una certezza, siete intrappolati in un limbo.

Pesci

Cari amici dei Pesci, non è tutto oro quel che luccica, imparare a distinguere il vero dal falso, soprattutto in amicizia. Talvolta le persone possono dare i consigli sbagliati e qualche volta lo si fa intenzionalmente, per mettervi in difficoltà. Ciò fa di queste persone nemici, non amici. Aprite bene gli occhi.

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 30 agosto: come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

