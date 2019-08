Oroscopo Branko 29 agosto 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 29 AGOSTO 2019 – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 29 agosto 2019.

Ariete

Cari amici dell’Ariete, le stelle dicono che in questi giorni è iniziata la vostra malinconia di fine estate. Siete già nostalgici del mare, del relax, delle scampagnate con gli amici e delle infuocate avventure amorose. Prendetevi del tempo per riadattarvi alla routine quotidiana.

Toro Cari Toro, Sole e Urano in aspetto decisamente positivo vi spronano al cambiamento, al guardarvi avanti e non più indietro. Avete passato fin troppo tempo a rimuginare su quello che non è stato e ora è il tempo di concentrarsi su quello che sarà.

Oroscopo Branko 29 agosto 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, siete stimolati da Mercurio e Sole che portano una luce rinnovatrice nella vostra vita. Al contempo, però, vi dicono di non agire d’impulso, ma ponderando situazioni e i suoi vantaggi o svantaggi. Lanciarsi ad occhi chiusi verso una novità non è da voi e nemmeno generalmente saggio.

Cari Cancro, avete deciso di volervi un po’ più bene. Motivo per cui, innanzitutto, siete alla ricerca di un partner con cui entrare in empatia, che capisca i vostri bisogni e che stimoli i vostri interessi. È la ragione che prevale sui sentimenti, ma non fatela prevalere troppo.

Cari Leone, il Sole unito a Mercurio e Marte porta creatività nella vostra mente. È il momento giusto, quindi, per dare il vostro meglio sul lavoro, dimostrando di avere sempre una marcia in più, e in amore, dove la fantasia è sempre quel plus che arricchisce di passione il rapporto.

Oroscopo Branko 29 agosto 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, vi siete messi in testa di fare dei passi avanti e migliorarvi professionalmente. Motivo per cui vi siete caricati di nuove energie ed entusiasmo per raggiungere alcune ambizioni da troppo tempo sopite o rimaste nel cassetto a prendere polvere.

Cari Bilancia, siete in ottimo forma oggi. Fisica, soprattutto, ma anche mentale: siete decisamente positivi e carichi. Il consiglio delle stelle, però, è quello di evadere un po’ i vostri schemi impostati e infrangere qualche regola in più. La trasgressione vi darà quel tocco in più.

Cari Scorpione, il Sole in Vergine vi fornisce quegli stimoli di cui avete bisogno per farvi venire qualche brillante idea sul lavoro. In campo sentimentale qualche ricordo del passato farà riaffiorare dei dispiaceri, ma ora avete modo di affrontare meglio questo dolore. Conoscenze interessanti per i single.

Oroscopo Branko 29 agosto 2019 | Sagittario

Cari amici del Sagittario, il coraggio per affrontare situazioni intricate non vi manca quest’oggi. Forse è il momento giusto per far sentire di più la vostra voce, che negli ultimi giorni era diventata troppo “bassa”. Se non riuscirete a risolvere tutto prima che il sole tramonti, però, non rimproveratevi, ma prendetela con filosofia.

Capricorno

Cari Capricorno, siete un po’ stanchi e demotivati. Questa fine di agosto vi vede svuotati di energie e poco carichi per affrontare l’anno lavorativo che ricomincia. Forse avete bisogno di prendervi qualche altro giorno di riposo.

Acquario

Cari Acquario, Urano è in aspetto particolarmente stimolante e vi farà affrontare ogni sfida di oggi senza timore. L’unica nota negativa è in amicizia: un rapporto che si è guastato vi provocherà un grande dispiacere, ma d’altronde non potete farci niente se non accettare la situazione così com’è.

Pesci

Cari Pesci, qualche dissidio in amore provocherà tensione e nervosismo per l’intera giornata. Siete convinti di avere la ragione dalla vostra, ma in realtà dovreste riflettere meglio e più a lungo: siete proprio sicuri della vostra versione dei fatti?