Nina Moric cade dalla barca si distrugge il viso

Nina Moric è in vacanza in Malesia ma durante una gita in barca è vittima di un incidente e cade: l’episodio la fa infuriare e così la modella condivide uno sfogo sui social

La modella croata ha raccontato tutto sul suo profilo Instagram: è caduta dalla barca. Ma subito dopo il racconto si abbandona a un pesante sfogo con i suoi follower. Nella storia che condivide sul social Nina Moric urla arrabbiata a causa dell’incidente, che le ha lasciato dei segni sul viso.

“Le mie disavventure non mi abbandonano mai”, ha detto la Moric sul social con un tono arrabiato, mostrando i lividi che riporta su tutto il volto.

Quando cade dalla barca Nina Moric si infuria.

“Anche oggi sono caduta dalla barca. Ma chi è che mi sta gufando? O sono io che sono imbranata? Vaff.. ! Detto questo, ho appena sbattuto la testa contro la porta, non c’è mai limite al peggio! Vai Moric, la prossima quale sarà?!”, racconta arrabbiata la modella, che già a luglio, mentre era a Zanzibar, era stata protagonista di un’altra disavventura.

In vacanza sull’isola la ex ragazza di Fabrizio Corona era stata male per aver contratto un batterio che l’aveva costretta a sottoporsi a un ciclo di antibiotici.

“Ho contratto il batterio mangiacarne”: rivelazione shock di Nina Moric di ritorno da Zanzibar