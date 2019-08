Il ricordo della sorella di Nadia Toffa

Dopo due settimane dalla scomparsa di Nadia Toffa, la nota giornalista morta il 13 agosto scorso dopo due anni di lotta contro il cancro, la sorella Mara ha condiviso in un’intervista un tenero ricordo dell’amata conduttrice tv.

Sul settimanale Gente, Mara ha raccontato in particolare del momento in cui la giornalista ha scoperto di avere il cancro.

“Era Nadia che faceva coraggio a noi. Una roccia. Un concentrato di energie belle. Sono stata un po’ la sua seconda mamma, ma se avevo qualche problema lei sapeva sempre consigliarmi. Era molto più matura della sua eta”, racconta Mara alla rivista, a cui ha anche raccontato che Nadia era una persona unica al mondo.

“Era un’anima splendida e Dio ha voluto chiamarla a sé. Della sua battaglia contro il cancro diceva ‘Adesso la mia battaglia è questa e io non mi tiro indietro’. Ho visto gente che ringraziava mia madre per aver messo al mondo mia sorella”, dice ancora Mara Toffa, distrutta dal dolore per la perdita della sorella e anche per la successiva scomparsa della nonna Maria Cocchi, di cui porta il nome, che sembra non aver letto al dolore per la perdita della nipote: ha perso la vita pochi giorni dopo Nadia.

I funerali della giornalista più amata d’Italia si sono celebrati il 16 agosto al duomo di Brescia, mentre quelli della nonna il 20 agosto in un borgo della provincia, Cerveno.

Mara Toffa spiega che la famiglia sta pensando di organizzare qualcosa in ricordo di Nadia Toffa: “Dovremo pensare a qualcosa in sua memoria, organizzare qualche iniziativa per far in modo che la sua azione civile continui”, conclude Mara.

