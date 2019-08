Modella accusa il gatto di aver inviato le sue foto in topless a una chat Facebook

Una modella ha accusato il suo gatto di aver inviato le sue foto in topless alla pagina Facebook di un rivenditore di auto.

Serenna Derosa, 27 anni, aveva usato il telefono per documentare il suo seno rifatto ma ha lasciato il telefonino incustodito vicino alla piccola Angel.

Ha detto che il crudele felino, che ha solo 5 mesi, è piombato sullo schermo condividendo le immagini con qualcuno che vendeva un Audi A3 online, che la ragazza aveva contattato in precedenza su Facebook.

Serenna, originaria del Derbyshire, ha realizzato quanto accaduto quando pochi giorni dopo ha controllato i suoi messaggi in chat.

Ha dichiarato a una rivista britannica: “Quando ho realizzato quello che ha fatto Angel ho pensato ‘O mio dio, voglio morire adesso. Volevo solo sprofondare sottosuolo”

“Giuro di non essere stata io: è stato il mio cucciolo Angel. Ho messo il mio cellulare sul letto e sono andata al piano di sotto a farmi una tazza di tè. Al ritorno, il gatto era vicino al mio telefono, rivolto con lo schermo verso il basso. Credo di essermi scordata di bloccare lo schermo perché tutte le immagini erano risultavano selezionate”.

Ovviamente Angel si è seduto sul telefono e ha inviato le foto. Non sapevo cosa fare e ho provato a cancellarle, ma era troppo tardi: Facebook mi ha comunicato che le avrebbe eliminate solo per me, ma non per entrambi i partecipanti alla chat”.

“L’utente ha visto il messaggio, ma non ha detto niente”.

La donna aveva già avviato la conversazione con il rivenditore sul social perché stava cercando una nuova auto da acquistare e aveva inizialmente scritto se quella che sponsorizzava fosse ancora disponibile.

Pochi minuti dopo il telefono di Serenna ha inviato tre foto: in una di queste era nuda.

Così Serenna ha scritto: “Sono così dispiaciuta. Come posso fare a cancellare le foto, il mio telefono è impazzito, voglio morire”.

Ma il rivenditore non ha mai risposto dunque adesso la ragazza sta cercando altre auto. Ha rinunciato all’Audi e acquisterà una Bmw.

Heidi Klum in topless travolta dagli insulti