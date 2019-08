Luca Argentero si sposa con Cristina Marino e parla dell’ex moglie Myriam Catania

Luca Argentero, attore di successo emerso grazie al reality Grande Fratello, si è raccontato in una lunga intervista a GQ. Sulle pagine del magazine, Luca Argentero ha parlato della sua storia d’amore con Cristina Marino, dell’idea di un nuovo matrimonio e dell’ex moglie Myriam Catania.

Dagli inizi come concorrente al Gf alle pellicole in cui ha recitato, passando per alcune curiosità sulla sua vita privata. Qui un articolo su Luca Argentero: tutto quello che c’è da sapere sull’attore italiano

Luca Argentero, l’esordio al Grande Fratello

“Dopo il GF avevo un obiettivo preciso, pragmatico, un po’ cinico se vuole: andare in giro tutta l’estate a fare eventi e ospitate per racimolare soldi. Mi ero appena laureato in Economia e con alcuni compagni di università avevamo parecchie idee. Mi serviva il denaro per finanziarle”, ha raccontato l’attore a GQ.

Dopo il Grande Fratello, Argentero viene chiamato per la fiction ‘Carabinieri’. Da lì inizia la sua carriera di attore.

Luca Argentero fidanzata: chi è Cristina Marino

L’attore racconta il grande amore per la fidanzata Cristina Marino nato nel 2015. Luca Argentero ha dichiarato che vorrebbe risposarsi proprio con lei. “Quando sei molto innamorato, il matrimonio è una scelta naturale, ovvia”.

“Sto con una donna della quale sono follemente innamorato. Se ho pensato di risposarmi? Sicuramente sì. Anche il matrimonio è una dichiarazione d’intenti che condividi con le persone alle quali vuoi bene e che ti vogliono bene. […] Per quanto mi riguarda non ho bisogno di conferme del mio sentimento, ma penso sia giusto mettere a parte del mio legame chi mi sta a cuore. Quando sei molto innamorato, il matrimonio è una scelta naturale, ovvia. Cri e io abbiamo alle spalle famiglie tradizionali, unite. I miei genitori sono insieme da quarant’anni e ancora si vogliono bene, si scambiano tenerezze. Credo che siamo portati a replicare quello che abbiamo vissuto”.

Luca Argentero e la ex moglie Myriam Catania

L’attore ha parlato anche della sua ex moglie, Myriam Catania: “Tutti e due abbiamo fatto del nostro meglio, purtroppo non è andata bene”.

“La fine di un matrimonio non è facile per nessuno. Chiudere, cambiare, ricominciare. Certo, parti con l’idea che duri per sempre, ma sono convinto che tutti e due abbiamo fatto del nostro meglio. Purtroppo non è andata bene. E se c’è una situazione che non ti rende felice, sereno, è meglio cambiare. Non ci sono rancori fra di noi. Sono contento che Myriam abbia trovato la sua strada, che abbia avuto un figlio. Io, da parte mia, sto vivendo una bellissima storia d’amore”.

“Mi mandano richieste indecenti sui social, specie foto dei miei piedi”: Luca Argentero si confessa