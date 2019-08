Lo spread di oggi in tempo reale

Netto calo per lo spread, con il rendimento decennale sceso al minimo storico: evidentemente, gli investitori considerano sempre più probabile la formazione di un nuovo Governo targato Pd-Movimento 5 Stelle.

La prospettiva concreta di un nuovo governo sostenuto da M5S e Pd spinge gli acquisti di BTp, con la conseguente flessione dello spread BTp-Bund e il crollo del rendimento del BTp decennale su un nuovo minimo storico.

Di seguito i valori di oggi.

Apertura in calo per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 172 punti contro i 176 della chiusura di ieri, seduta nel corso della quale era sceso a un minimo di 169 punti. Il rendimento del decennale è pari all’1,013%. Gli occhi del mercato sono puntati alla formazione del nuovo governo con il premier uscente Giuseppe Conte che è stato convocato questa mattina al Quirinale per l’incarico (segui qui la diretta dell’incontro).

Lo spread di mercoledì 28 agosto

Nella giornata di mercoledì 28 agosto, lo spread tra Btp e Bund è sceso a 173 a metà giornata dopo aver aperto a 185 punti base, in lieve rialzo rispetto ai 183 della chiusura di martedì 27. Quota 173 è il livello più basso mai toccato da maggio 2018.

Cos’è lo spread: significato

Lo spread è un valore che indica la differenza di rendimento tra titoli di Stato italiani e tedeschi e nello specifico, la forbice tra il rendimento offerto dal Btp (buono del tesoro poliennale emesso dallo Stato italiano) a 10 anni e quello offerto dal suo corrispettivo tedesco, il Bund.

Oggi il differenziale viene preso come riferimento per misurare la stabilità economica di un paese in relazione con gli altri paesi. È anche un indice della fiducia dei mercati nei confronti del Paese.

Spread è dunque anche un termine generico che indica semplicemente la differenza esistente fra due valori e assume significato diverso a seconda del contesto. È dal 2011 che il termine è sotto i riflettori e al centro dell’attenzione pubblica, assumendo nello specifico il significato di differenziale tra i Btp italiani e i Bund tedeschi. All’inizio di quell’anno, il 4 gennaio, era a 173 punti. Dopo un’estate burrascosa e l’avvicendamento a Palazzo Chigi tra Silvio Berlusconi e Mario Monti, a novembre arrivò a quota 528.

