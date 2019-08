20enne compra un trattamento filler online per labbra carnose: il risultato è disastroso

Una ragazza di 20 anni ha comprato online un trattamento filler senza ago per ottenere labbra più carnose ma il risultato è stato drammatico. Le labbra sono diventate grumose e piene di lividi.

Il trattamento per le labbra acquistato da Megan Armitage su Internet è costato 85 sterline.

La giovane donna ha pagato 85 sterline un “estetista” che ha trovato su Facebook per farsi applicare un filler labbra senza ago, un metodo considerato più sicuro che non provoca sanguinamento e lividi.

La donna, che ha detto a Megan di essere un’estetista qualificata, ha somministrato 1 ml di filler nelle labbra della 20enne con una penna pressurizzata nel suo salotto. Ma Megan Armitage, di Bentley, nel sud di York, ha dichiarato che le sue labbra dopo il trattamento hanno iniziato a sanguinare. La 20enne si vergognava a uscire di casa. Ha sentito forti dolori.

Si è decisa quindi di denunciare la donna, che però non risultava dipendente in alcun salone di estetista e non aveva ricevuto alcun certificato per svolgere la professione.

