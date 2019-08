La matassa: trama, cast e streaming del film in onda stasera su Canale 5

Stasera, giovedì 29 agosto 2019, va in onda su Canale 5 La matassa, film del 2009 diretto da Giambattista Avellino, Salvatore Ficarra e Valentino Picone e interpretato da questi ultimi, noto duo comico reso celebre dal programma Zelig Circus.

La matassa film | Trama

Il film racconta la storia della lite, una simile a tante altre che già erano state, che ha per sempre allontanato due fratelli e le loro famiglie. Due fratelli che, seppur non di sangue, avevano sempre vissuto come tali, condividendo gioie e dolori e superando insieme le difficoltà della vita.

Lo stesso affetto che avevano trasferito ai loro figli, i due cugini, (Ficarra e Picone), cresciuti allo stesso modo per tanti anni. Gaetano e Paolo sono molto diversi tra loro: prepotente e carnefice il primo (Ficarra), remissivo e vittima il secondo (Picone). D’improvviso, però, quella lite li ha allontanati, rendendoli non più fratelli, se non nei loro ricordi di adolescenti. Il destino, però, li farà rincontrare e ritrovare.

La matassa film | Cast

Qui di seguito il cast della pellicola al completo, con attori e rispettivi personaggi interpretati:

Salvatore Ficarra – Gaetano Geraci

– Gaetano Geraci Valentino Picone – Paolo Geraci

– Paolo Geraci Domenico Centamore – Ignazio (l’esattore)

– Ignazio (l’esattore) Pino Caruso – don Gino

– don Gino Claudio Gioè – Antonio

– Antonio Anna Safroncik – Olga

– Olga Tuccio Musumeci – Totò

– Totò Mario Pupella – don Mimí

– don Mimí Mariella Lo Giudice – mamma di Paolo

– mamma di Paolo Rosa Pianeta – mamma di Gaetano

– mamma di Gaetano Giovanni Martorana – Pietro

– Pietro Gino Astorina – commissario di Polizia

– commissario di Polizia Gaetano Pappalardo – agente Pappalardo

– agente Pappalardo Maria Di Biase – Svetlana

– Svetlana Marzia Cavallo – cameriera

– cameriera Angelo Pellegrino – amministratore dell’albergo

– amministratore dell’albergo Luca Spina – Paolo da piccolo

La matassa film | Trailer

Ecco il trailer ufficiale del film La Matassa, di Ficarra e Picone:

La matassa film | Streaming

Dove vedere in tv il film La Matassa? La pellicola tedesca va in onda su Canale 5 stasera, giovedì 29 agosto 2019, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: La Matassa è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

Dove vedere Canale 5 in streaming