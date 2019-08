Il gioco del ricatto: trama, cast e streaming del film di stasera su Rai 2

È una serata ad alta tensione quella che vivranno stasera – giovedì 29 agosto 2019 – tutti i telespettatori di Rai 2: sulla seconda rete nazionale, infatti, va in onda il film Il gioco del ricatto.

Si tratta di un thriller uscito al cinema nel 2019, scritto e diretto da Doug Campbell. Al centro la storia di una madre, costretta a sottostare ai giochi psicologici di un serial killer che ha rapito la figlia.

Ma di cosa parla Il gioco del ricatto? Vediamo insieme tutte le informazioni sul film di stasera, dalla trama al cast, passando per lo streaming.

Il gioco del ricatto, la trama del film

Partiamo dalla trama de Il gioco del ricatto. Il film racconta le vicende accadute a Rachel, una donna alle prese con le ricerche disperate della figlia Lindsay, sparita nel nulla durante una gita allo zoo.

Dopo la sparizione, Rachel viene contattata al telefono da uno sconosciuto uomo, che le dice di aver preso la figlia e che se vorrà rivederla ancora viva dovrà fare tutto quello che le viene chiesto.

Da quel momento inizia un vero e proprio incubo per la donna, costretta dal criminale a condurre diverse azioni contro le persone a cui è più legata. Così, Rachel chiede il divorzio al marito, confessa alla sua amica di essere l’amante del marito, ruba i soldi dalla casasaforte di casa.

Ma più si fanno stretti i contatti con il rapitore, più Rachel si rende conto che l’uomo non è davvero uno sconosciuto. Fino a capire che si tratta del vecchio fidanzato, Carter, che la sta perseguitando perché lei lo ha denunciato alla polizia dopo averlo visto compiere un omicidio.

Riuscirà la donna protagonista del film Il gioco del ricatto a salvare la figlia e se stessa dalla furia di uno psicopatico?

Il gioco del ricatto, il cast completo

Il film di stasera vanta un cast composto prevalentemente da attori americani. Ecco l’elenco completo con gli attori impegnati nella pellicola, con accanto il nome del personaggio da loro interpretato:

Scottie Thompson – Rachel

McKinley Blehm – Lindsey

Lucas Kerr – Carter

Matthew Pohlkamp – Tony

Davida Williams – Gina

Erik Fellows – Frank

Erika Fong – Skates

Pamela Roylance – Diane

Alison Robertson – Marianne

Jake Jacobson – Big Ed

Tyler McGrew – Nick

Victoria Scott – Veronica

Il gioco del ricatto, il trailer

Di seguito, il trailer ufficiale (in lingua originale) del film di stasera su Rai 2:

Il gioco del ricatto, dove vedere il film in tv e in streaming

Dove vedere in tv il film Il gioco del ricatto? Il thriller va in onda giovedì 29 agosto 2019 su Rai 2 a partire dalle 21,20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai. Il gioco del ricatto sarà in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Rai 2 in streaming