Hugh Grant boccia la decisione di Boris Johnson di chiudere il Parlamento britannico sino al 14 ottobre, per imporre una Brexit senza un accordo tra i membri della Camera dei Comuni.

Secondo l’attore più amato del Regno Unito, il neopremier britannico non è altro che un “giocattolo di gomma per la vasca da bagno troppo sopravvalutato”.

In un tweet in cui Hugh Grant condivide il video di Boris Johnons che elenca i motivi per cui la Regina Elisabetta dovrebbe pronunciare il discorso in cui vengono presentati i piani futuri del nuovo governo a pochi giorni dalla data di scadenza della Brexit – prevista per il 31 ottobre prossimo – l’attore insulta pesantemente il primo ministro.

A proposito della Brexit, Hugh Grant di Boris Johnson scrive sul social: “Non giocherai con il futuro dei miei figli. Non distruggerai la libertà per cui mio nonno ha combattuto due guerre mondiali. Vai al diavolo, sopravvalutato giocattolo di gomma da vasca da bagno. Il Regno Unito è disgustato da te e dalla tua banda di prefetti masturbatori”.

Un duro attacco, quello della star di Hollywood, che su Twitter ha aggiunto: «Lei non fot… il futuro dei miei figli. Lei non distruggerà le libertà che mio nonno ha difeso combattendo nelle due guerre mondiali”.

You will not fuck with my children’s future. You will not destroy the freedoms my grandfather fought two world wars to defend. Fuck off you over-promoted rubber bath toy. Britain is revolted by you and you little gang of masturbatory prefects. https://t.co/Oc0xwLI6dI

