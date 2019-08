Nasce in Europa il Green New Deal, i fondatori a TPI: “Vogliamo fare una rivoluzione ambientale”

Oltre oceano se ne discute ormai da mesi. Ora, il Green New Deal su cui ha messo la faccia la giovane deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez arriva in Europa. O meglio, ci torna.

Se, infatti, questo imponente piano di riforme economiche e sociali ha fatto parlare di sé in America, di Green New Deal si parla, tra gli esperti, almeno dal 2008, quando nel Regno Unito un gruppo di ricercatori, professori ed esperti di ambiente, economia, finanza e sviluppo sostenibile pubblicò per la prima volta un report che delineava una serie di risposte politiche per rispondere allo stesso tempo alla crisi climatica e a quella finanziaria.

Il nome del report, A Green New Deal, si rifaceva direttamente al celeberrimo New Deal con il quale il presidente statunitense Franklin Delano Roosevelt aveva risollevato il proprio Paese dalla Grande Depressione, la disastrosa crisi economica e finanziaria che aveva travolto gli Stati Uniti a partire dal 1929, soprattutto grazie a dei massicci investimenti pubblici.

Quasi novant’anni dopo, la crisi non è soltanto economica né soltanto statunitense. Mentre si mormora di una recessione alle porte e si dà per assodato che negli scorsi decenni le disuguaglianze sociali non abbiano fatto che aumentare, ricerca scientifica e manifestanti nelle piazze di mezzo pianeta ricordano una verità a cui è difficile non prestare ascolto: “La nostra casa è in famme”, come ripete spesso la giovane ambientalista Greta Thunberg.

A sostenere che ora più che mai ci sia bisogno di un’azione politica internazionale e coordinata per rispondere insieme alle grandi sfide davanti a cui ci mette il cambiamento climatico sono diversi nomi noti del panorama internazionale: i candidati democratici alle presidenziali statunitensi Elizabeth Warren, Bernie Sanders e Pete Buttigieg, ma anche i premi Nobel per l’economia Paul Krugman e Joseph Stieglitz, l’attivista Naomi Klein, l’ex segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-Moon, l’ex ministro delle Finanze greco Yanis Varoufakis e l’opinion leader americano Thomas Friedman.

In Regno Unito, qualcuno tra i Labour parla di una “rivoluzione industriale verde”. In Italia lo si potrebbe chiamare un Rinascimento Verde.

Al loro fianco, sempre più persone che vedono nel Green New Deal una risposta pratica agli allarmi ambientali ed economici che vanno moltiplicandosi. In primo piano, gli attivisti del movimento paneuropeo Democracy in Europe 2025, lanciato da Varoufakis stesso.

L’idea è quella di “trovare una soluzione pratica ai problemi del cambiamento climatico e della dipendenza dalle fonti fossili su cui la nostra economia è basata”, dice il coordinatore italiano della campagna Green New Deal per l’Europa Lorenzo Ci a TPI.

“Solamente un piano che possa lavorare trasversalmente sul piano economico, politico e sindacale può portarci sulla strada giusta”, spiega Lorenzo. “L’Europa ha la possibilità di dare una risposta alla crisi ecologica dando un esempio che può essere un faro per tutto il mondo”.

Da un punto di vista pratico, questo si tradurrebbe in un investimento annuale del 5 per cento del Pil dell’Unione europea nei campi delle infrastrutture, dell’agricoltura e dell’industria per portare a zero le emissioni continentali di gas serra diminuendo allo stesso tempo le disuguaglianze economiche.

Gli investimenti sarebbero diretti da un’agenzia pubblica trasversale che coinvolga non soltanto le autorità regionali e municipali ma anche assemblee di cittadini che esercitino una nuova forma di democrazia diretta. Dalla transizione industriale verso le energie rinnovabili a un forte aumento degli investimenti alla ricerca, la speranza è quella di creare milioni di nuovi posti di lavoro e rafforzare i servizi pubblici rallentando, allo stesso tempo, la crisi climatica.

“Non è come tutte le altre politiche in materia di clima”, ha affermato parlando con TPI Enrico Caccin, membro del direttivo nazionale di DiEM25. “Si tratta di un grande piano di investimenti verdi per affrontare e risolvere contemporaneamente le crisi politiche, economiche e climatiche per le quali si sono verificate le risposte di piazza dell’ultimo anno”.

“Parliamo di tematiche inscindibili tra di loro – va da sé che anche la soluzione debba essere unica. Può sembrare utopico”, continua, “ma in realtà è un progetto incredibilmente pragmatico, è strutturato per essere attuato dall’oggi al domani senza dover modificare i trattati. Anche perché non c’è più tempo”.

La proposta non nasce dal nulla. Come spiega il policy coordinator di DiEM2 David Adler, “Le istituzioni europee riconoscono già il problema degli investimenti insufficienti cronici e la sfida di investire in tecnologie e infrastrutture verdi. Stiamo cercando di prendere quella proposta, che riteniamo scadente, espanderla radicalmente e renderla equivalente alla sfida in questione”.

The Green New Deal is making waves across Europe, and we have a historic obligation to make it a reality.

But not every environmental policy is a GND.

A GND must live up to these 10 pillars — or it is not a GND at all.

Thread on our landmark report: https://t.co/btGgJCMgBE 👇 pic.twitter.com/ypFILdLIel

— Green New Deal for Europe 🌍 (@gndforeurope) June 11, 2019