Governo news: le ultime notizie di oggi, giovedì 29 agosto

GOVERNO NEWS – È il giorno di Giuseppe Conte. Oggi, 29 agosto, dopo il secondo giro di Consultazioni, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affidato al premier dimissionario Giuseppe Conte l’incarico di formare un nuovo governo. A sostegno dell’esecutivo Conte-bis, una nuova maggioranza targata M5s e Pd. “Accetto con riserva, non sarà un governo ‘contro’, ma un governo ‘per'”, ha detto Conte al Quirinale.

GOVERNO NEWS: LA DIRETTA LIVE

ore 14,00 – Nel pomeriggio riunione Pd sul programma – Continua il lavoro di M5S e Partito Democratico per mettere a punto un programma comune di governo. I Dem si riuniscono nel pomeriggio oggi al Nazareno. L’ufficio stampa ha comunicato: “Il Pd è al lavoro sulle linee di indirizzo per il programma di governo. Nel pomeriggio si incontreranno al Nazareno la vicesegretaria del Pd Paola De Micheli, il coordinatore della segreteria nazionale Andrea Martella, i responsabili dei tavoli di lavoro che si sono incontrati nei giorni scorsi e i capigruppo. L’obiettivo è quello di affrontare nel merito i contenuti sui quali si è già avviato un confronto con la delegazione del M5S”.

ore 13,50 – Salvini: “Il 19 ottobre manifestazione a Roma” – Nella sua diretta Facebook Matteo Salvini ha anche parlato di una manifestazione di piazza della Lega per protestare contro la nascita del governo M5S-Pd. “Prepariamo a esserci a metà ottobre, a Roma”, ha detto il leader del Carroccio.

E ancora: “Il 19 ottobre penso a una grande giornata di orgoglio italiano”. “Sabato 19 ottobre sarà la giornata dell’orgoglio della maggioranza operosa, che non va a fare casino ma che vuole un governo che non nasce la notte a Parigi o Bruxelles e che per questo viene ricompensato”, ha detto aggiungendo che ci sarà una manifestazione anche “domenica 15 settembre a Pontida”.

ore 13,30 – Salvini a Conte: “Che ti ha promesso in cambio Bruxelles?”. Matteo Salvini torna a dire la sua sul futuro governo Pd-M5S con un video in diretta su Facebook e si rivolge direttamente al presidente del Consiglio Giuseppe Conte (qui l’intervento del leader della Lega).

ore 13,20 – Delrio (Pd): “Basta ambiguità sui temi”. “Quello di Conte al Quirinale è stato un discorso serio, che recepisce alcuni contenuti importanti. Ma ora inizia la parte più difficile e bisogna assolutamente uscire dall’ambiguità su certi temi programmatici. Non è più pensabile essere poco chiari come avvenuto in passato. Il Paese è fermo e ha bisogno di correre, aspetta risposte”. Così Graziano Delrio conversando con i cronisti alla Camera.

ore 13,10 – Romeo (Lega): “Sarà un governo del Pd, il M5S se ne pentirà”. “È chiaro che il governo che si farà sarà un governo del Pd, e i 5 Stelle saranno dei semplici gregari. E rimpiangeranno le riunioni fatte con noi. Diventa un governo egemonico Pd che si rapporta con l’Europa, con un governo telecomandato”. L’ha detto il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo, intervistato da Radio Cusano Campus.

ore 13,00 – Conte va alla Camera. Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte ha lasciato palazzo Giustiniani, dove è stato a colloquio per un’ora e mezza circa con la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati. Adesso Conte si reca alla Camera, dove sarà ricevuto dal presidente Roberto Fico. A Montecitorio terrà, tra l’altro, le sue consultazioni.

ore 12,45 – Meloni: “In piazza il giorno della fiducia”. “Ho annunciato una manifestazione di piazza davanti a Montecitorio contestuale al voto di fiducia. Appena avremo la data la comunicheremo a tutti gli italiani che non sono d’accordo. Non è giusto fare un governo semplicemente per impedire agli italiani di mettercene un altro. Non è democrazia”. Lo afferma Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, allo speciale GR ‘Diario della Crisi’, in onda su Rai Radio1.

ore 12,40 – Di Maio: “Al lavoro sul programma”. “Stamattina siamo al lavoro sui temi, sui contenuti, sulle cose da fare. E subito. Il dibattito sugli incarichi non ha mai appassionato il M5S”. Lo scrive Luigi Di Maio in un post in cui annuncia di stare al lavoro con i parlamentari sul programma.

ore 12,37 – Marcucci (Pd): “Non farò parte del governo Conte bis”. “Io non farò parte della squadra del nuovo esecutivo- lo dico chiaramente: oggi ancora più di ieri serve stare in Parlamento a presidiare, stimolare e sostenere la sua azione riformatrice. Da 20 giorni dico che non contano le poltrone, ma contano i programmi”. Lo scrive su Facebook Andrea Marcucci, capogruppo del Pd al Senato. “La volontà del Parlamento – prosegue Marcucci su Fb – ha legittimamente piegato lo sgangherato disegno di Salvini”.

ore 12,20 – Governo Pd-M5S, Barillari (M5S) a TPI: “Nel Movimento tanti sono pronti a lasciare”. “L’alleanza con il Pd la pagheremo alle prossime elezioni. Quello che faremo io e altri sarà decidere se restare oppure no, ma sicuramente non andremo in altri partiti né ne fonderemo altri”. A parlare è Davide Barillari, la voce più critica del Movimento 5 stelle in queste ore (leggi qui l’intervista).

ore 12,00 – Salvini: “È un governicchio”. “Un governicchio fondato unicamente sulle poltrone e sull’odio non ha vita lunga. Per loro prima le poltrone, per noi ora e sempre prima gli Italiani!”. Lo scrive sui social il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, allegando l’intervista di ieri a Stasera Italia.

ore 11,40 – Renzi: “Sconfitta l’Opa di Salvini sull’Italia”. “Salvini ha tentato un’OPA sull’Italia. È stato sconfitto. Istituzioni 1-Populismo 0”. Così su Twitter Matteo Renzi, senatore Pd.

ore 11,30 – Scontro Buffagni-Garavaglia. Battibecco social per due sottosegretari del governo M5S-Lega, Stefano Buffagni e Massimo Garavaglia. “Occhio ai 18 miliardi di privatizzazioni: Eni, Leonardo, etc… Per un posto in cda questi svendono tutto”, scrive l’ex viceministro leghista Garavaglia. “Tu sei il viceministro all’Economia che ha scritto ed approvato quello però…”, ribatte il M5S Buffagni.

ore 11,20 – Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte è giunto a palazzo Giustiniani, dove è a colloquio con la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati, cui comunica di aver ricevuto l’incarico di formare un nuovo governo (qui la diretta delle consultazioni di Conte).

ore 11,10 – Conte ha lasciato il Quirinale. Ora cominceranno le consultazioni del presidente del Consiglio incaricato per formare la nuova squadra di governo.

ore 10,50 – Il discorso di Conte dal Quirinale. Conte: “Il presidente Mattarella, che ringrazio, mi ha conferito l’incarico di formare il governo. Incarico che ho accettato con riserva. Oggi stesso inizierò le consultazioni con tutti i gruppi parlamentari. Il Paese ha l’esigenza di procedere con celerità e la priorità è la manovra di bilancio. Preciso subito che non sarà un governo contro, sarà un governo ‘per'” (puoi leggere qui il testo completo del discorso).

ore 10,30 – Governo news, il comunicato della presidenza della Repubblica. “Il presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle 9:30 al palazzo del Quirinale il professor Giuseppe Conte al quale ha conferito l’incarico di formare il governo, Conte si è riservato di accettare”. Lo afferma il segretario generale della presidenza della Repubblica Ugo Zampetti al termine dell’incontro tra Conte ed il Capo dello Stato.

ore 10,20 – Mattarella ha conferito l’incarico a Conte. Ecco l’annuncio del segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti nella diretta di TPI.

ore 9,50 – Le consultazioni di Conte. Si terranno a Montecitorio le consultazioni di Giuseppe Conte per la formazione di un nuovo governo. A quanto si apprende, Conte incontrerà le delegazioni, forse già da oggi, nella Sala Busti. Le dichiarazioni alla stampa si dovrebbero tenere nella Sala della Regina.

ore 09,30 – Conte da Mattarella. Il premier dimissionario Giuseppe Conte è arrivato al Quirinale dal presidente Mattarella. È iniziato il colloquio e non pare sarà breve: il capo dello Stato ha dei “paletti” da piazzare.

ore 9,20 – Crisi Governo news, Renzi: “Salvini esce di scena”. “Oggi, con l’incarico per formare il nuovo governo, Salvini esce politicamente di scena. Qui non si tratta di rivendicare meriti, ma di constatare un fatto: oggi è realtà ciò che un mese fa sembrava impossibile. E questo è un bene per chi crede che la politica sia civiltà e non truce scontro di violenza verbale. Molto è ancora da fare, molte le contraddizioni, molti i problemi aperti. Ma intanto: Istituzioni 1 – Populismo 0”. Lo scrive su Facebook Matteo Renzi.

ore 09,10 – Centinaio (Lega): “La partita non è conclusa”. “C’era un grande allenatore del passato che diceva “partita finita quando arbitro fischia” e per me l’arbitro fischia nel momento in cui il Presidente Conte e i Ministri giurano nella mani del Presidente della Repubblica”. Lo afferma il ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio, ad Agorà Estate su RaiTre, Centinaio fa inoltre sapere che alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle gli avrebbero riferito che la partita sul governo non è ancora conclusa.

ore 09,00 – Gelmini (Fi): “Governo molto di sinistra”. Il nuovo governo “nasce debole, così come il precedente”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo a Omnibus su La7. “Tra il M5S e il Pd – ha aggiunto – c’è una convergenza a sinistra. Il fallimento del governo gialloverde consegna al Paese l’esecutivo più a sinistra degli ultimi anni. E questa non è una buona notizia per gli elettori di centrodestra.

ore 08,40 – Crisi Governo news, Salvini: “Ho fatto un errore”. Archiviata l’alleanza M5s-Lega, il leader del Carroccio Matteo Salvini, a un passo dal finire all’opposizione dopo aver governato per poco più di un anno, ha ammesso: “Il mio errore? Non mi aspettavo il gesto dei renziani”. Poi calibra: “Il mio un errore? È così se lo si considera in base alle logiche della vecchia politica” (leggi qui l’articolo completo).

ore 08,30 – Conte da Mattarella alle 9,30. Tra un’ora, alle 9,30, il premier dimissionario Giuseppe Conte si recherà in Quirinale (segui qui la diretta dell’incontro) dove Mattarella, molto probabilmente gli affiderà l’incarico di formare un nuovo governo in base all’intesa politica tra M5s e Pd. Restano aperti i nodi su ruoli e consenso interno, a cominciare dall’incarico dell’attuale vicepremier e capo politico dei pentastellati Luigi Di Maio e dal voto sulla piattaforma Rousseau. Intanto, ieri sera, Di Maio ha portato i suoi fuori a cena per brindare al governo giallorosso che sta nascendo.

Qui un riassunto delle ultime tre settimane di crisi

Governo news: la giornata di ieri 28 agosto

La lunga trattativa in casa Pd-M5s si è conclusa, e un’intesa sul governo Conte-bis è stata infine trovata (qui tutte le ultime notizie sulla crisi di governo). Nelle Consultazioni con il capo dello Stato Sergio Mattarella che si sono tenute ieri, 28 agosto, i due partiti hanno ufficializzato di aver trovato l’accordo sul nome del premier, dopo giorni di trattative a ostacoli (qui un riassunto della lunga giornata di ieri). Alla fine del giro di consultazioni il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato Giuseppe Conte in Quirinale per oggi alle 9,30.

