Governo news: le ultime notizie di oggi, giovedì 29 agosto

Governo news – È il giorno di Giuseppe Conte. Oggi, 29 agosto, dopo il secondo giro di Consultazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il premier dimissionario Giuseppe Conte è stato convocato al Quirinale dal capo dello Stato dopo che le due forze politiche M5s e Pd hanno ufficializzato di aver trovato un’intesa sul suo nome, nel tentativo di trovare una nuova maggioranza, giallo-rossa, nelle due Camere che consenta di archiviare la crisi di governo, aperta all’inizio di agosto dal leader della Lega Matteo Salvini. (Qui un riassunto della giornata di ieri).

ore 09,30 – Conte da Mattarella. Il premier dimissionario Giuseppe Conte è arrivato al Quirinale dal presidente Mattarella. È iniziato il colloquio e non pare sarà breve: il capo dello Stato ha dei “paletti” da piazzare.

ore 9,20 – Renzi: “Salvini esce di scena”. “Oggi, con l’incarico per formare il nuovo governo, Salvini esce politicamente di scena. Qui non si tratta di rivendicare meriti, ma di constatare un fatto: oggi è realtà ciò che un mese fa sembrava impossibile. E questo è un bene per chi crede che la politica sia civiltà e non truce scontro di violenza verbale. Molto è ancora da fare, molte le contraddizioni, molti i problemi aperti. Ma intanto: Istituzioni 1 – Populismo 0”. Lo scrive su Facebook Matteo Renzi.

ore 09,10 – Centinaio: “La partita non è conclusa”. “C’era un grande allenatore del passato che diceva “partita finita quando arbitro fischia” e per me l’arbitro fischia nel momento in cui il Presidente Conte e i Ministri giurano nella mani del Presidente della Repubblica”. Lo afferma il ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio, ad Agorà Estate su RaiTre, Centinaio fa inoltre sapere che alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle gli avrebbero riferito che la partita sul governo non è ancora conclusa.

ore 09,00 – Gelmini: “Governo molto di sinistra”. Il nuovo governo “nasce debole, così come il precedente”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo a Omnibus su La7. “Tra il M5S e il Pd – ha aggiunto – c’è una convergenza a sinistra. Il fallimento del governo gialloverde consegna al Paese l’esecutivo più a sinistra degli ultimi anni. E questa non è una buona notizia per gli elettori di centrodestra.

ore 08,40 – Salvini: “Ho fatto un errore”. Archiviata l’alleanza M5s-Lega, il leader del Carroccio Matteo Salvini, a un passo dal finire all’opposizione dopo aver governato per poco più di un anno, ha ammesso: “Il mio errore? Non mi aspettavo il gesto dei renziani”. Poi calibra: “Il mio un errore? È così se lo si considera in base alle logiche della vecchia politica” (leggi qui l’articolo completo).

ore 08,30 – Conte da Mattarella alle 9,30. Tra un’ora, alle 9,30, il premier dimissionario Giuseppe Conte si recherà in Quirinale (segui qui la diretta dell’incontro) dove Mattarella, molto probabilmente gli affiderà l’incarico di formare un nuovo governo in base all’intesa politica tra M5s e Pd. Restano aperti i nodi su ruoli e consenso interno, a cominciare dall’incarico dell’attuale vicepremier e capo politico dei pentastellati Luigi Di Maio e dal voto sulla piattaforma Rousseau. Intanto, ieri sera, Di Maio ha portato i suoi fuori a cena per brindare al governo giallorosso che sta nascendo.

La lunga trattativa in casa Pd-M5s si è conclusa, e un’intesa sul governo Conte-bis è stata infine trovata (qui tutte le ultime notizie sulla crisi di governo). Nelle Consultazioni con il capo dello Stato Sergio Mattarella che si sono tenute ieri, 28 agosto, i due partiti hanno ufficializzato di aver trovato l’accordo sul nome del premier, dopo giorni di trattative a ostacoli (qui un riassunto della lunga giornata di ieri). Alla fine del giro di consultazioni il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato Giuseppe Conte in Quirinale per oggi alle 9,30.

