Governo Conte bis diretta live: aggiornamenti in tempo reale

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito il mandato a Giuseppe Conte per la formazione di un governo Conte bis, sostenuto dalla maggioranza Pd-M5S. Il presidente del Consiglio ha accettato l’incarico con riserva.

Il mandato è arrivato al termine del secondo giro di consultazioni, durante le quali il Partito democratico e il Movimento Cinque Stelle hanno espresso l’appoggio a Conte come presidente del Consiglio in un governo giallo rosso.

A dare l’annuncio del conferimento del nuovo incarico a Conte è stato il segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti (qui la diretta di TPI con tutte le notizie sul governo).

Governo Conte bis, la diretta LIVE

Seguiremo qui in diretta LIVE tutti gli ultimi aggiornamenti dal Quirinale:

ore 12,20 – Juncker invia “sentiti auguri” a Conte: “L’Italia ha ruolo centrale in Europa” – Il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker invia i suoi più “sentiti auguri” a Giuseppe Conte “di riuscire nel suo compito di formare un governo. La portavoce della Commissione europea Mina Andreeva annuncia che oggi ci sarà una telefonata tra Juncker e Conte: “L’Italia gioca un ruolo centrale nella famiglia europea e contiamo sul suo contributo attivo al progetto europeo”.

ore 12, 25 – Intervista a Davide Barillari a TPI: “Nel Movimento tanti sono pronti a lasciare” – “L’alleanza con il Pd la pagheremo alle prossime elezioni. Quello che faremo io e altri sarà decidere se restare oppure no, ma sicuramente non andremo in altri partiti né ne fonderemo altri”. A parlare è Davide Barillari, la voce più critica del Movimento 5 stelle in queste ore. Qui l’intervista completa.

ore 11.30 – Conte da Casellati inizia le consultazioni. Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte è giunto a palazzo Giustiniani, dove è a colloquio con la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati, cui comunica di aver ricevuto l’incarico di formare un nuovo governo.

“Non sarà un governo contro”, ha detto Giuseppe Conte nel discorso con cui ha accettato l’incarico. “Realizzerò un governo all’insegna della novità. È il momento di un’ampia stagione riformatrice, di rilancio e speranza” (qui il testo integrale del discorso).

Conte inizierà oggi stesso le consultazioni e nei prossimi giorni si recherà di nuovo dal presidente Mattarella per sciogliere la riserva.

Come si è arrivati al nuovo incarico a Conte

A segnare una svolta nella trattativa M5S-Pd è stato il passo indietro del segretario dem Nicola Zingaretti, che inizialmente aveva escluso la possibilità di un governo Conte bis per dare un segnale di discontinuità rispetto all’esecutivo giallo verde.

Abbattuto il veto sul nome del premier, resta il nodo del vicepremier, incarico che vorrebbe ricoprire il leader M5S Luigi Di Maio (qui il totonomi dei possibili ministri del governo Conte bis).

Inoltre, Conte dovrà stilare un programma che trovi il consenso delle due forze politiche disponibili a sostenere il suo progetto di governo.

Conte scelga i ministri e intervenga sul programma: i vincoli di Mattarella sul Conte bis