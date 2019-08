Gossip news: tutte le ultime notizie di oggi 29 agosto 2019

Gossip news: le ultime notizie di oggi 29 agosto 2019

Gossip, news, ultime notizie, rumors e tanto altro sui Vip italiani e stranieri, ma non solo. Di seguito tutte le notizie più interessanti e curiose di oggi, giovedì 29 agosto 2019, in merito alla vita privata delle stelle della tv, del cinema, della musica e dei social.

Tante curiosità anche sui personaggi più controversi. Ecco le ultimissime notizie di oggi:

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI CLICCA QUI –

Chiara Ferragni e la foto di Leone in accappatoio. I fan:”Sul viso c’è qualcosa”

L’ultima foto di Chiara Ferragni postata sui social è del figlio Leone, in accappatoio. Un tenero scatto del piccolo di casa Ferragnez dopo il bagnetto. Ma i fan hanno notato sul viso un particolare.

Un dettaglio che ai meno attenti non è sfuggito. “Guardate la gocciolina sul mento”, scrive una follower. E ancora: “Ma quanto è tenera la gocciolina sul mento?”. Anche la showgirl Elisabetta Gregoraci commenta: “Ma la bellezza?”.

La foto di Leone diventa in poche ore virale e raggiunge quasi un milioni di like. “Our baby”, recita la mamma Chiara Ferragni.

Nina Moric cade dalla barca, sbatte contro la porta e si distrugge il viso: “Ma chi è che mi sta gufando?”

Nina Moric è in vacanza in Malesia ma durante una gita in barca è vittima di un incidente e cade: l’episodio la fa infuriare e così la modella condivide uno sfogo sui social

La modella croata ha raccontato tutto sul suo profilo Instagram: è caduta dalla barca. Ma subito dopo il racconto si abbandona a un pesante sfogo con i suoi follower. Nella storia che condivide sul social Nina Moric urla arrabbiata a causa dell’incidente, che le ha lasciato dei segni sul viso.

“Le mie disavventure non mi abbandonano mai”, ha detto la Moric sul social con un tono arrabiato, mostrando i lividi che riporta su tutto il volto.

Quando cade dalla barca Nina Moric si infuria.

Qui lo sfogo completo.