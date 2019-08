Giusy Versace al Festival del Cinema di Venezia con protesi e tacchi a spillo ha incantato il pubblico

Giusy Versace con protesi e tacchi a spillo al Festival del Cinema di Venezia

In questi giorni si sta tenendo il Festival del Cinema di Venezia, uno dei più importanti eventi cinematografici a livello mondiale. Si tratta della 76esima edizione di questa mostra che rappresenta una vetrina a livello internazionale per attori, registi e pellicole, e che quest’anno si tiene tra il 28 agosto e il 7 settembre 2019.

Si è dunque appena tenuta la cerimonia d’apertura e le star del Festival sono comparse sul red carpet; tra loro anche Giusy Versace, giunta alla kermesse cinematografica indossando delle scarpe con tacchi a spillo sotto le sue protesi. Un messaggio, quello contenuto nel suo look, molto chiaro: mostrare come la disabilità non debba essere un ostacolo per nessuno. L’atleta paralimpica che perse entrambe le gambe a soli 28 anni in un tragico incidente sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria, è alla Mostra del Cinema di Venezia per presentare insieme a Jo Squillo e Francesca Carollo “Donne in prigione si raccontano”, un docu-film che vuole dare voce alle storie delle detenute. Non solo: Giusy Versace parlerà anche di WonderGiusy, un libro illustrato con il quale l’atleta si è proposta di insegnare ai giovani a non scoraggiarsi di fronte alle difficoltà della vita.

La conduttrice televisiva è apparsa davvero incantevole con il suo look composto da un abito scuro con le stesse decorazioni – delle stelle marine – che sono state fatte anche sulle protesi delle sue gambe. E, ai piedi, come detto, delle orgogliosissime scarpe con tacco a spillo.

Il pubblico veneziano è rimasto estasiato, come anche quello del web, che si è trovato di fronte a una foto che potrebbe diventare un vero e proprio simbolo di bellezza, coraggio, tenacia ed eleganza tutta femminile.

