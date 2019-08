Giuseppe Conte, vita privata, moglie, figli, fidanzata, Instagram. Un po’ di gossip sul presidente incaricato da Mattarella per il governo PD-M5S

Giuseppe Conte (età 55 anni) è il presidente del Consiglio scelto dal nuovo governo giallo-rosso nato dall’accordo tra M5s e Pd. Figura di spicco per la posizione di rilievo in politica, della vita privata di Conte non si sa molto.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito a Giuseppe Conte in queste ore l’incarico di formare il nuovo governo.

Governo, Conte riceve l’incarico da Mattarella: “Non sarà un governo contro”

Lo abbiamo visto in questi giorni cruciali di piena crisi entrare in un negozio di telefonia vicino Palazzo Chigi insieme al figlio Niccolò (11 anni).

Il figlio ha accompagnato il papà anche al G7 di Biarritz. Su Instagram il premier ha condiviso lo scatto insieme al figlio in occasione della Festa del Papà.

Giuseppe Conte ex moglie

Niccolò è nato nel 2008 dal matrimonio con Valentina Fico, 44 anni. Conte si è separato dalla moglie, ma i due sono rimasti in buoni rapporti. Tanto che prima di accettare l’incarico dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto una telefonata all’ex moglie per farsi consigliare. Sarà un ottimo presidente”, disse l’ex moglie di Conte ai giornalisti più di un anno fa.

Ed è sempre Valentina Fico ad averlo difeso dopo lo scandalo del curriculum “gonfiato”.

Giuseppe Conte fidanzata | Chi è Olivia Paladino

Ora, però, Giuseppe Conte ha un’altra relazione. Il premier è infatti legato sentimentalmente a Olivia Paladino.

Si sa innanzitutto che è più giovane di lui di circa 15 anni. È la figlia di Cesare Paladino, proprietario dell’hotel Plaza di Roma, albergo di famiglia nel quale lavora anche lei. Anche Olivia Paladino, come il suo amato Giuseppe Conte, è molto riservata: di lei si trovano in giro poche foto, ad eccezione di uno scatto insieme al padre risalente al 2009.

Oggi la fidanzata di Conte è considerata un’importante manager nel settore alberghiero, grazie all’esperienza maturata all’Hotel Plaza, uno dei migliori alberghi di Roma, che si trova a pochi metri da Piazza di Spagna, in pieno centro.

I due fidanzati hanno una cosa importante in comune. Entrambi hanno già un figlio: Olivia è madre di una ragazza, mentre Conte ha Niccolò. I due si sarebbero incontrati a scuola, durante la riunione con i professori dei rispettivi figli.

Discorso di Giuseppe Conte al Quirinale: il testo integrale